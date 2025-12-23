Uno Entre Rios | La Provincia | PJ

Diputados intentará avanzar con el pedido de juicio político a Susana Medina

En Diputados, el PJ no bajó al recinto y se postergó para la tarde el tratamiento al Juicio Político a la vocal del STJ, Susana Medina.

23 de diciembre 2025 · 15:12hs
Susana Medina abogó para que los sistemas de justicia sean inclusivos y con menos estereotipos.

Susana Medina abogó para que los sistemas de justicia "sean inclusivos y con menos estereotipos".

En una sesión especial convocada para esta tarde, la Cámara de Diputados de Entre Ríos intentará avanzar con el pedido de juicio político a la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina. El bloque opositor se ausentó por la mañana, denunciando un tratamiento "exprés" de las iniciativas oficiales.

La expectativa se centra en lo que ocurrirá a las 14, hora prevista para tratar el juicio político a la vocal del STJ, Susana Medina. A la magistrada se la cuestiona por presuntas irregularidades en viajes al exterior, demoras en causas judiciales e incumplimiento de sus deberes como funcionaria.

acusan de traidora a la senadora gladys dominguez y piden su expulsion del pj

Acusan de traidora a la senadora Gladys Domínguez y piden su expulsión del PJ

El peronismo invalidó la conformación de las comisiones en el Senado y anticipó que impugnarán todo ante la justicia

Senado: el PJ invalidó la conformación de comisiones

El bloque justicialista decidió no bajar al recinto, logrando frenar el inicio del debate. A través de un comunicado, la oposición justificó su postura alegando que el oficialismo pretende imponer una modalidad de trabajo "exprés" que impide un análisis responsable de los proyectos. "No estamos de acuerdo con los tiempos de resolución. Se debería seguir evaluando la documentación solicitada y no dar un cierre tan abrupto. Hasta las 10 de este martes, aún no se habían recibido todos los informes", señalaron los legisladores.

Embed

Críticas a la agenda legislativa

Más allá del caso Medina, el peronismo extendió su rechazo a otros puntos clave de la convocatoria:

  • Reforma Impositiva: Sostuvieron que modificar el Código Fiscal en solo 24 horas es "poco responsable" dado el impacto en los sectores productivos.
  • Emergencia en Obras Públicas: Criticaron la prórroga de esta ley, señalando que "no hay antecedentes desde 1983 de un gobierno que pretenda gestionar tres años consecutivos bajo emergencia", lo que interpretan como una falta de capacidad de gestión por parte del gobernador Rogelio Frigerio.
  • Creación de Comunas: Si bien consideran que es un paso importante, rechazaron el "apresuramiento" y reclamaron un proceso más participativo.

El quórum como herramienta política

Desde el bloque opositor afirmaron que, dada la composición actual de la Cámara, la ausencia es la única alternativa efectiva para manifestar su disconformidad. "No podemos convalidar una metodología que se contradice con la seriedad y profesionalismo con los que veníamos trabajando", concluyeron.

Se espera que en las próximas horas el oficialismo intente negociar la presencia de los legisladores para evitar una nueva sesión caída y destrabar el tratamiento de los cargos contra la vocal Medina.

Fuente: APF

PJ Susana Medina Cámara de Diputados Superior Tribunal de Justicia
Noticias relacionadas
La Provincia recategorizará a más de 12.000 trabajadores y en marzo presentará el proyecto del Convenio Colectivo de Trabajo

Entre Ríos recategorizará a más de 12.000 trabajadores

Veterinarios advierten por un sapo venenoso tras casos de perros intoxicados.

Veterinarios advierten por un sapo venenoso tras casos de perros intoxicados

El gasto total del Presupuesto 2026 es de $6,4 billones, fija límite a la planta de personal, autoriza al Ejecutivo a modificar partidas y tomar crédito externo

Entre Ríos: se promulgó el Presupuesto Provincial 2026

la Ley de reforma del Código Fiscal se propone mejorar la administración tributaria, promover el cumplimiento voluntario y distribución justa de cargas fiscales

La Cámara Diputados aprobó la reforma del Código Fiscal

Ver comentarios

Lo último

Entre Ríos recategorizará a más de 12.000 trabajadores

Entre Ríos recategorizará a más de 12.000 trabajadores

Un ciclista y deportista destacado fue baleado en pleno centro de Rosario del Tala

Un ciclista y deportista destacado fue baleado en pleno centro de Rosario del Tala

Veterinarios advierten por un sapo venenoso tras casos de perros intoxicados

Veterinarios advierten por un sapo venenoso tras casos de perros intoxicados

Ultimo Momento
Entre Ríos recategorizará a más de 12.000 trabajadores

Entre Ríos recategorizará a más de 12.000 trabajadores

Un ciclista y deportista destacado fue baleado en pleno centro de Rosario del Tala

Un ciclista y deportista destacado fue baleado en pleno centro de Rosario del Tala

Veterinarios advierten por un sapo venenoso tras casos de perros intoxicados

Veterinarios advierten por un sapo venenoso tras casos de perros intoxicados

Entre Ríos: se promulgó el Presupuesto Provincial 2026

Entre Ríos: se promulgó el Presupuesto Provincial 2026

La LPF confirmó el día y horario de la final del Torneo Clausura Femenino

La LPF confirmó el día y horario de la final del Torneo Clausura Femenino

Policiales
Un ciclista y deportista destacado fue baleado en pleno centro de Rosario del Tala

Un ciclista y deportista destacado fue baleado en pleno centro de Rosario del Tala

Causa ATER: luego de más de diez años, dictaron un sobreseimiento y dos probation

Causa ATER: luego de más de diez años, dictaron un sobreseimiento y dos probation

Concordia: policía rescató un perro con signos de maltrato

Concordia: policía rescató un perro con signos de maltrato

Detuvieron a un joven por microtráfico de droga en Paraná

Detuvieron a un joven por microtráfico de droga en Paraná

Oro Verde: confirmaron que había consumido alcohol el conductor que produjo el trágico accidente

Oro Verde: confirmaron que había consumido alcohol el conductor que produjo el trágico accidente

Ovación
La LPF confirmó el día y horario de la final del Torneo Clausura Femenino

La LPF confirmó el día y horario de la final del Torneo Clausura Femenino

Agustín Canapino fue el Oro y dos paranaenses se quedaron con sus ternas

Agustín Canapino fue el Oro y dos paranaenses se quedaron con sus ternas

Hockey sobre patines: Rowing festejó en la categoría Junior

Hockey sobre patines: Rowing festejó en la categoría Junior

La hermana de Lionel Messi sufrió un accidente de tránsito en Miami

La hermana de Lionel Messi sufrió un accidente de tránsito en Miami

Rugby: Estudiantes cerró el año con premios para todos

Rugby: Estudiantes cerró el año con premios para todos

La provincia
Entre Ríos recategorizará a más de 12.000 trabajadores

Entre Ríos recategorizará a más de 12.000 trabajadores

Veterinarios advierten por un sapo venenoso tras casos de perros intoxicados

Veterinarios advierten por un sapo venenoso tras casos de perros intoxicados

Entre Ríos: se promulgó el Presupuesto Provincial 2026

Entre Ríos: se promulgó el Presupuesto Provincial 2026

Diputados intentará avanzar con el pedido de juicio político a Susana Medina

Diputados intentará avanzar con el pedido de juicio político a Susana Medina

La Cámara Diputados aprobó la reforma del Código Fiscal

La Cámara Diputados aprobó la reforma del Código Fiscal

Dejanos tu comentario