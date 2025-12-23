Diputados intentará avanzar con el pedido de juicio político a Susana Medina

En Diputados, el PJ no bajó al recinto y se postergó para la tarde el tratamiento al Juicio Político a la vocal del STJ, Susana Medina.

Susana Medina abogó para que los sistemas de justicia "sean inclusivos y con menos estereotipos".

En una sesión especial convocada para esta tarde, la Cámara de Diputados de Entre Ríos intentará avanzar con el pedido de juicio político a la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina. El bloque opositor se ausentó por la mañana, denunciando un tratamiento "exprés" de las iniciativas oficiales.

La expectativa se centra en lo que ocurrirá a las 14, hora prevista para tratar el juicio político a la vocal del STJ, Susana Medina . A la magistrada se la cuestiona por presuntas irregularidades en viajes al exterior, demoras en causas judiciales e incumplimiento de sus deberes como funcionaria.

El bloque justicialista decidió no bajar al recinto, logrando frenar el inicio del debate. A través de un comunicado, la oposición justificó su postura alegando que el oficialismo pretende imponer una modalidad de trabajo "exprés" que impide un análisis responsable de los proyectos. "No estamos de acuerdo con los tiempos de resolución. Se debería seguir evaluando la documentación solicitada y no dar un cierre tan abrupto. Hasta las 10 de este martes, aún no se habían recibido todos los informes", señalaron los legisladores.

Críticas a la agenda legislativa

Más allá del caso Medina, el peronismo extendió su rechazo a otros puntos clave de la convocatoria:

Sostuvieron que modificar el Código Fiscal en solo 24 horas es "poco responsable" dado el impacto en los sectores productivos. Emergencia en Obras Públicas: Criticaron la prórroga de esta ley, señalando que "no hay antecedentes desde 1983 de un gobierno que pretenda gestionar tres años consecutivos bajo emergencia", lo que interpretan como una falta de capacidad de gestión por parte del gobernador Rogelio Frigerio.

Criticaron la prórroga de esta ley, señalando que "no hay antecedentes desde 1983 de un gobierno que pretenda gestionar tres años consecutivos bajo emergencia", lo que interpretan como una falta de capacidad de gestión por parte del gobernador Rogelio Frigerio. Creación de Comunas: Si bien consideran que es un paso importante, rechazaron el "apresuramiento" y reclamaron un proceso más participativo.

El quórum como herramienta política

Desde el bloque opositor afirmaron que, dada la composición actual de la Cámara, la ausencia es la única alternativa efectiva para manifestar su disconformidad. "No podemos convalidar una metodología que se contradice con la seriedad y profesionalismo con los que veníamos trabajando", concluyeron.

Se espera que en las próximas horas el oficialismo intente negociar la presencia de los legisladores para evitar una nueva sesión caída y destrabar el tratamiento de los cargos contra la vocal Medina.

