Diagnóstico de la educación pública: "En las escuelas estamos solos"

“Es que me miró mal, profe”, como si esa sola interpretación de un posible gesto con carga negativa avale cualquier tipo de reacción que atente contra la integridad física o emocional de sus pares. “Los docentes nos la pasamos apagando incendios, esa es la realidad”, indicó a UNO Teresa Gómez, secretaria de Educación de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) seccional Paraná y asesora pedagógica en una escuela secundaria de la capital entrerriana.

La soledad de niños y adolescentes como marca de una época, indisciplina, el profesor como par y no como autoridad, el teléfono como una extensión del cuerpo, la ausencia del Estado, de la familia, el rol de la escuela en la actualidad, la falta de sanciones y amonestaciones, algunos de los temas que surgieron durante la entrevista. La miniserie Adolescencia, su repercusión en el mundo y el reflejo en los más jóvenes de una sociedad sin tiempo; atribulada por la rutina diaria.

Impacto. Las aulas concentran y cristalizan los conflictos sociales de los barrios.

“La violencia no está enmarcada en los barrios. No estoy de acuerdo con que se estigmatice a una u otra escuela como violenta sólo por estar en un barrio carenciado. Lo que se observa hoy es que los chicos están cada vez más desmotivados. Cuesta mucho captar su atención, motivarlos, salvo que se interesen por una materia o por un tema en particular. Es cierto que el docente debe incentivar, motivar, implementar todas las estrategias que tenga para que el estudiante aprenda. Pero también es real que hay un montón de aspectos que están dentro del aula, que no tienen que ver sólo con el docente y los estudiantes. Pero la verdad es que arrancamos abril recién y todos los días estamos apagando un incendio. ´Que me miró mal’, ‘Que me dijo tal cosa’. Con suerte a veces nos cuentan otros compañeros algo que vieron o escucharon y tenemos la posibilidad de desactivar algunas cuestiones, otras veces no, o nos enteramos después que hubo problemas afuera”, dijo Gómez.

La docente puso de manifiesto la complejidad del rol del docente en un contexto donde la diversidad, la tecnología y las dinámicas sociales juegan un papel crucial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La necesidad de adaptarse a estas realidades y de crear un ambiente inclusivo y comprensivo es más importante que nunca: “De por sí para el docente es un gran desafío trabajar con cuestiones de conducta y con otras vinculadas a lo cognitivo. Hay estudiantes con los que se puede ir trabajando en el día a día y otros que requieren mucho más tiempo para poder trabajar en el aula o para comprender, es tan diversa el aula hoy por hoy. Nos encontramos con barreras del aprendizaje que hay que ir abordando. En cuanto a la violencia, es difícil identificar la causa por la que está presente o qué es lo que hace que se dispare un conflicto en el aula. Y las redes sociales después no ayudan".

Nuevas tecnologías. Entre usos académicos y operativos, el celular se incorporará a las aulas.

Una extensión del cuerpo

Gomez también hizo referencia al uso del celular de manera constante: “En el 2006 la mitad de la población tenía teléfonos. Hoy los chicos se levantan ya con el móvil y si no están mandando mensaje, están viendo videos, jugando, escuchando música..., están todo el tiempo consumiendo a través del celular. Y todo lo que se diga en las redes sociales se magnifica. Entendemos que en esas edades, sobre todo en la adolescencia, la mirada del otro es muy importante, y si una mirada negativa se suma a un montón de otros likes que acompañan esa mirada negativa es un combo terrible. Incluso los códigos que manejan los adolescentes no son reales, los adultos no los entendemos, ellos están manejando otros códigos que nosotros no podemos interpretar".

serie adolescencia.jpg La miniserie de Netflix despertó debates y preocupación

El impacto de la serie "Adolescencia"

“A mí particularmente Adolescencia no me cautivó ni me produjo ningún asombro, porque lamentablemente lo veo mucho, y eso también me lleva a preguntar a mí misma hasta qué punto uno naturaliza en el ambiente en el cual trabaja. Nosotros vemos lo que sucede, hablamos con los estudiantes, hablamos con las familias, escuchamos sus realidades y eso muchas veces te lleva a entender por qué un adolescente reacciona de tal o cual manera. Entendés que muchas veces tienen que atravesar situaciones solos, que no tienen adultos que los contengan o que han perdido la capacidad de escucharlos. Muchas veces no es porque no quieren, puede tener que ver con su propia historia, porque han ten ido ellos mismos padres ausentes y repiten la historia, porque están preocupados y ocupados en la rutina diaria. No hay una causa y efecto, no es lineal, porque existen tantos problemas, tantos conflictos, tantas causas, tantos motivos. En lo que va de 2025 ya hemos visto un montón de situaciones de violencia entre los adolescentes, estamos en abril recién. Hasta el año pasado ciertas situaciones se vivían en septiembre, la violencia sigue creciendo. Vos hablás con un adolescente y está mucho más desafiante, más impermeable a lo que uno le pueda decir o a las indicaciones que les podamos dar", precisó Gomez.

La escuela tiene protocolos que activa ante cada situación y se llama a la familia: “Informás a quien corresponde si ves que el chico está sufriendo una vulneración de derecho y ese chico después sigue yendo a la escuela como si nada, o no va más a la escuela, entonces la responsabilidad recae en la escuela que no supo contener al estudiante. ¿Pero qué pasa del otro lado, cuándo vos sabes que hay un riesgo inminente con este adolescente, y hay otros adultos, incluso otras instituciones del Estado que tampoco están sosteniendo a este estudiante o a esa familia? Siento que el docente está muy solo".

El acoso y las violencias escolares se convirtieron en fenómenos psicosociales endémicos y globales, que habitan puertas adentro de las escuelas y que además ofrecen un criterio inverso a la teoría científica de la evolución biológica: involucionan.

Para graficar lo que ocurre en Entre Ríos, se puede citar casos recientes como el de Concordia, donde la directora del colegio privado Nuestra Señora de Itatí, denunció el 28 de marzo que un alumno del segundo grado había ido a la institución con un arma de fuego y se la exhibió a sus compañeros. Al allanar la casa constataron que se trataba de un aire comprimido, pero se vivieron momentos de angustia y desesperación.

En Paraná, por otra parte, una niña de 10 años fue sorprendida la semana pasada llevando marihuana a la escuela Gaucho Rivero. La sustancia estaba oculta en una bolsa con yerba mate, y fue descubierta por una docente de la institución.

En octubre de 2024, una pelea entre adolescentes terminó con uno de ellos apuñalado. Sucedió la capital entrerriana, en inmediaciones de la escuela Bazán y Bustos. Según informó la policía, un chico de 16 años recibió heridas punzo-cortantes en la espalda. El agresor era un chico de 14 años.

En junio de 2024 dos mujeres de 29 y 39 años, fueron detenidas por personal de la Comisaría 16 de Paraná luego de protagonizar una violenta pelea en el patio de la escuela secundaria N° 18 Juan Manuel de Rosas, en barrio Paraná XVI.

bullying ciberbullying 2.jpg

Sanciones en las escuelas

Consultada acerca de los mecanismos de control que puede utilizar el docente y si sería conveniente volver a las amonestaciones o a algún tipo de medidas sancionatorias, Gomez consideró: “No creo que sea el camino, porque vos por ejemplo expulsas a un alumno, que se va a ir a otra escuela, pero es probable que continúe con conflictos o lo que sea que ocurra. Los únicos mecanismos de control que nosotros tenemos hacia el interior de la escuela son los acuerdos de convivencia, donde el docente va llamando la atención, primero verbalmente, luego por escrito. Si se suman las faltas o las firmas por mala conducta, el que resuelve qué medida tomar es el Consejo Escolar de Convivencia, no hay mucho más”.

Docentes como pares

La asesora pedagógica hizo referencia a la actitud de los alumnos hacia ellos: “Los estudiantes nos tratan como si fuéramos pares. Tienen el insulto a flor de piel, la agresión. Y nosotros lo que intentamos es tratar de calmarlo o hablarle de lo ocurrido cuando esté tranquilo, intentar hacerlo recapacitar, reflexionar. Es difícil porque hay un montón de hábitos que están incorporados en los adolescentes de hoy, y desde nuestro lugar es repetirle todos los días que es lo que tienen que hacer. Y también tiene que ver con la edad biológica. Los chicos de primero y segundo año son más desafiantes con la autoridad. Ya de tercero en adelante son mucho más tranquilos".

Ludopatia apuestas.jpg

Ludopatía y ausentismo

Sobre las problemáticas actuales, la referente de Agmer precisó a UNO: “Circulan comentarios sobre algunos estudiantes que juegan y apuestan constantemente. No sé qué está pasando, pero sí, juegan. Y van amanecidos quienes asisten a clases en el turno mañana, probablemente no durmieron en toda la noche. Con suerte van a la escuela, pero se duermen. Si no, se quedan en la casa porque no tienen nadie que los despierte, te dicen, y no saben poner la alarma en el celular. Tienen el teléfono, pero no saben usar una alarma como despertador, porque utilizan el celular para lo que les interesa”.

“La cantidad de faltas es otro de los temas. Hay mucha irregularidad en la asistencia y muchas llegadas tardes. A veces hay chicos que se tienen que quedar a cuidar los hermanos o familiares enfermos. En ese caso, dependiendo de la escuela, se ve la manera de reorganizar, cambiarlo de turno para que no le afecte y pueda colaborar en la casa. La prioridad es que no deje de estudiar", indicó la entrevistada.

Aulas estudiantes educación crisis.jpg

El rol de la escuela hoy

“La escuela no tiene que perder su rol, que es el de formar, enseñar, educar, pero sí, obviamente también dentro de ese educar, no son sólo contenidos, sino que también formar en valores, vínculos, empatía y respeto. Eso es algo que nosotros insistimos todo el tiempo en las aulas y todos los días. Todos los días repensar la responsabilidad, el compromiso, las obligaciones, eso de que así como tenemos el derecho y tenemos la suerte o el privilegio de tener una educación pública gratuita, también tenemos la obligación de cumplir como estudiantes”, concluyó.

Preocupación por los casos de violencia escolar a nivel país

Durante las últimas semanas distintos colegios de Buenos Aires fueron escenario de peleas salvajes y amenazas entre los alumnos. Se trata de un fenómeno que se agravó y dejó como saldo chicos heridos de gravedad, miedo e imágenes viralizadas en las redes sociales que estremecen.

Días atrás se dio a conocer un caso impactante en Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar, cuando en la escuela Media Nº4, cuatro estudiantes de entre 14 y 16 años, liderados aparentemente por una chica, crearon el grupo Tiroteo escolar, con el supuesto objetivo de realizar un ataque armado dentro de la institución. El plan fue descubierto por un grupo de padres.

Por otra parte, un niño de 12 años permanece internado en grave estado tras haber sido brutalmente golpeado por tres compañeros de su misma escuela durante el recreo de este viernes por la tarde en un colegio de General Rodríguez.

En la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere, una adolescente de 14 años hirió con una navaja a una compañera de curso de su misma edad en el instituto privado Santa Doménica.

Un adolescente de 14 años apuñaló a otro de 15 a la salida de una escuela en la localidad bonaerense de Martínez, partido de San Isidro.

Un video difundido entre estudiantes del Colegio Jesús María de Mar del Plata desató el pánico entre los padres y las autoridades, después de que se difundiera un video en el que dos alumnos amenazaron con un arma de fuego a uno de sus compañeros. El hecho escaló a la Justicia y, por el momento, el padre y dueño de la pistola fue imputado.

Un adolescente de 14 años fue detenido a finales del mes pasado en Salta después de haber irrumpido con un machete en el colegio secundario N° 5176 de Villa Esmeralda, en la capital provincial. Luego de que la situación desatara el pánico en toda la comunidad educativa, el joven quedó a disposición de la Justicia de Menores.