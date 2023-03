Día de la Mujer: reclamos no atendidos con más víctimas para lamentar

La brecha salarial, la precarización laboral y falta perspectiva de género en el ambiente judicial y político son para Araceli Elle, secretaria de la Juventud de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) Entre Ríos, uno de los principales reclamos y planteos por parte de las mujeres trabajadoras. Este miércoles 8 de marzo, Día de la Mujer y bajo la consigna “Si nuestra vida no vale nada, produzcan sin nosotras” desde los todos los rincones de la provincia manifestarán su hastío hacia la estructura patriarcal que agrede y discrimina a mujeres, niñas y disidencias a través de las violencias culturales, sociales, políticas y económicas. “Las consignas de la marcha son reiterativas, necesarias y, lamentablemente, con más víctimas que antes a recordar. Necesitamos la Ley de Emergencia en Violencia de Género y la articulación de los organismos que interceden en las denuncias. Es fundamental informar que en las comisarías no están tomando las denuncias a las víctimas. También vamos a reclamar la implementación del cupo laboral travesti trans y la importancia de la creación de un observatorio de la violencia”, indicó a UNO horas antes de la marcha.

Marchar y manifestarse en el espacio público ha sido una de las maneras de exigir el fin de todas esas violencias: las mujeres marchan por el fin de los femicidios y la violencia sexual, por el fin de las redes de trata para la explotación sexual de mujeres y niñas, por la igualdad de salarios y por el fin de la discriminación laboral, por la real democratización del trabajo doméstico y distribución de las tareas de cuidado.

“Es una fecha muy importante para nosotras. Venimos trabajando mucho por ese día. Ya tuvimos el 25 M, fecha en hubo una marcha, radios abiertas y entrega de folleterías con distintas consignas: Ley de emergencia en violencia de género, la articulación de los Juzgados de familia y la Fiscalía de género, el planteo de por qué no se están tomando las denuncias en las comisarías, y entonces las mujeres tienen un largo peregrinar por dichas dependencias con resultados negativos, por lo que terminan revictimizadas, con todo lo que eso implica”, indicó Elle.

La militante no deja de reconocer los avances, que son muchos, pero también habla de los “huecos” sobre todo a nivel judicial: “Los denunciados siguen libres en las calles y eso es lo que más duele. Falta capacitación en perspectiva de género tanto en el ambiente judicial y como en el político, la realidad es más allá de la Ley Micaela, no se toman en serio las cuestiones de violencia de género, muy a pesar de conocerse los casos fatales como el de de Julieta Riera, Fátima Acevedo, Alejandra "Rucu" Silva… Se necesita contención, y no sólo desde lo emocional, también a partir de un presupuesto destinado a tales fines. La Justicia y la Policía siguen siendo patriarcales”, sostuvo la entrevistada.

Mujeres motor

Elle habló sobre el lema de la convocatoria y describió la situación que se da en muchísimos núcleos familiares, en donde la mujer tiene un rol fundamental y no se la valora. “Somos el motor fundamental en el núcleo familiar y laboral. En lo público, históricamente se consideró a la mujer débil. Estamos ocupando ocupando cargos menores a los varones y no es un dato menor que la mayoría de los funcionarios públicos sean hombres. Y algo terrible es que no sólo se nos considera débil desde lo físico, también ponen en duda nuestra capacidad intelectual. Gravísimo. Nosotras deberíamos ocupar cargos relevantes y formar parte de la toma de decisiones”, recalcó. “Nuestro principal reclamo es la precarización laboral de las mujeres y la disminución en el salario que esto implica”.

Diversidades

La gremialista dejó en claro que si bien este #8M están enfocadas en las mujeres, no olvidan a las diversidades. “Porque son el sector más vulnerado en cuanto a políticas públicas y presupuesto. Existe una gran grieta sobre todo por el pensamiento social respecto de las diversidades, porque todavía falta capacitación. No sabemos como llamarlos, cuando lo primero que debemos hacer es preguntarle como le gustaría que lo llamen. Qué podemos esperar de un funcionario que no sabe como dirigirse hacia una persona no binaria. En diversidad y disidencias es mucho mayor la brecha y eso es lamentable. No se cumple la ley de Educación Sexual y desde la educación desde donde podríamos promover éstas cuestiones. No tenemos posibilidad de enseñar en las escuelas ni presupuesto. Estamos fallando desde la base, que podemos esperar de arriba”, indicó.

Marcha 8M Día Internacional de la Mujer 5.jpg En el Día de la Mujer Aracelli Elle y Carolina Heis, de CTA Entre Ríos, hablaron sobre violencia de género, rol de la mujer trabajadora y reforma judicial

Una misma lucha

Las mujeres que salen a las calles el 8 de marzo en todo el mundo disputan no solamente a sus propios cuerpos como territorios sino también al espacio público como lugar del que se las excluyó o en el que se las llamó a silencio desde tiempos inmemoriales. Las mujeres emergen como el sujeto político de estos tiempos: todas juntas, todas libres.

Para Elle no hay grieta cuando se habla de lucha feminista. “No nos importan los colores políticos, ni las ideologías. Sin ir más lejos, en la la columna del 8M marcharán integrantes de la organizaciones sociales, de la Multisectorial de Mujeres Entrerrianas, del Movimiento de Mujeres, sindicatos, cada una desde su lugar. Las cuestiones políticas no han podido penetrar esa gran masa de mujeres que se unió por el derecho de las mujeres. Estamos organizadas, juntas y fuertes para luchar”.

“Necesitamos una reforma judicial feminista”, dijo Carolina Heis

En plena organización de la #8M, Carolina Heis no puede dejar de mencionar la angustia por la muerte de Ana Laura Splendore, quien fue hallada asesinada en su domicilio en Paraná el jueves por la noche. “Lo ocurrido con Ana Laura nos moviliza como sociedad, a tan pocos días de una fecha tan importante para nosotros”, indicó a UNO. A horas de la masiva movilización se suma una nueva víctima: Valeria Leoncino, de 25 años, quien fue asesinada por hombre de 35 años, quien habría estado obsesionado con ella. El femicidio seguido de suicidio ocurrió en Concordia el lunes por la noche.

El problema más urgente al que se enfrentan las mujeres sigue siendo la violencia de género, aún así hay otros frentes de lucha. Las mujeres son las que sufren los mayores niveles de desempleo y precarización laboral y, además, la nula distribución del trabajo no remunerado.

Falta contención

Carolina Heis es integrante de la Central de Trabajadores Argentinos, en medio de los últimos detalles organizativos de la marcha, reflexionó: “Las mujeres asalariadas avanzaron mucho en materia de derechos, entre otras cuestiones se logró en algunos sindicatos la implementación de la licencia por violencia de género pero, en la practica, aún falta mucho por conquistar. Un ejemplo claro y necesario es lograr mayor celeridad en cuanto a los procedimientos, porque continúa pasando que las mujeres deambulan de Fiscalía a la Casa de la Mujer en busca de ayuda y de respuestas. Además, necesitamos abogados que atiendan de forma gratuita a nuestras compañeras”, dijo y añadió: “Falta contención psicológica. Es fundamental para sostener los procesos que uno inicia. No es sólo la denuncia sino que hay muchas cosas que se ponen en juego cuando se toma esa decisión, es lógica una devolución de la otra parte y es difícil sostenerse sola”, dijo.

Discutir la distribución de las tareas de cuidado

“Todas somos trabajadoras. Entendemos que el trabajo doméstico y de tareas de cuidado no es reconocido; cuando el hecho de que uno lo haga con amor no quita que se necesite una retribución económica”, mencionó y también opinó sobre la labor de las mujeres asalariadas: “ En general los trabajos que realizamos las mujeres son menores sobre todo en cargos de conducción. Hay que insistir en la formación y el acceso a que las compañeras puedan seguir formándose. Muchas compañeras se toman licencias porque están a cargo de sus hijos y eso después termina repercutiendo en su labor, es por eso que planteamos la necesidad de discutir la distribución de las tareas de cuidado y acompañamiento, las licencias también deben involucrar la responsabilidad de los varones”.

Heis mencionó que están nucleados con la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries de Paraná y de la Multisectorial de Mujeres Entrerrianas bajo la misma consigna, aunque a su vez cada sector tiene sus propias demandas, que quedaron expresadas en el documento público que presentarán este miércoles. “Necesitamos una reforma judicial feminista y que la Justicia tenga más celeridad en los casos que lleva adelante. Celebramos los avances, entendemos que son procesos largos y a veces la respuesta no es inmediata, pero tiene que haber una reforma importante, porque esto se lleva la vida de nuestras compañeras, madres, hermanas y amigas. Lo que pasó con Ana Laura, los hechos que continúan ocurriendo nos demuestran que debemos seguir profundizando”, dijo.

“El movimiento feminista es internacional y en cada región incide de diferentes maneras. En nuestro país tuvimos un despertar feminista muy importante que nucleó a sectores que políticamente no se hubieran juntado nunca, por eso creo que el movimiento trasciende las organizaciones políticas con un objetivo común de derribar el patriarcado. Hay debates políticos, sobre todo en este año electoral. Si bien cada partido tiene sus líneas políticas, pudimos sobrevolar esos debates y poner por encima la organización en pos de algo que nos afecta a todos”.

Finalmente la integrante de la CTA llamó a la comunidad a acompañar la marcha desde el lugar que puedan.

Paraná violeta

Invitan a los ciudadanos para el 7 de marzo a colocar cintas violetas en las ventanas, puertas, plazas, calles y en cualquier rincón, para que el 8M Paraná amanezca teñido de ese color. “Como secretaria de Juventud de la CTA Entre Ríos lamento la jóvenes que nos están faltando. Vamos a seguir luchando, pero necesitamos del compromiso de todos”, pronunció.

Por información

Para saber tanto del recorrido como de las novedades en torno a la marcha del 8M, los interesados pueden chequear las redes de la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries de Paraná y de la Multisectorial de Mujeres Entrerrianas.