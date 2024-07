Día de la Independencia: multitudinario desfile en Gualeguaychú

Embed Celebremos nuestros 208 años de independencia y sigamos trabajando para construir el futuro que aquellos hombres y mujeres anhelaron. ¡Feliz día de la independencia! — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) July 9, 2024

El desfile también contó con la participación de actores de la sociedad civil como abanderados de las escuelas con sus docentes, enfermeros y enfermeras del hospital Centenario, entidades deportivas, asociaciones y agrupaciones tradicionalistas.

Desfile Cívico Militar en Gualeguaychú.jpg

El público acompañó la jornada fría pero con sol y se ubicó en dos tribunas; una ubicada en la esquina de Doella Jurado y otra frente a Los Obeliscos. El municipio dispuso una veintena de baños químicos en plaza Almeida y en la calle San Lorenzo.

Rogelio Frigerio 3.jpg

Palabras de Rogelio Frigerio

El gobernador dirigió unas palabras a los presentes y destacó la firma del Pacto de Mayo en Tucumán al que calificó como “un gran acuerdo” que debe ser protagonizado por todos e instó a “no volver a cometer los mismos errores del pasado”.

Desfile Cívico Militar en Gualeguaychú 3.jpg

Tras pedir aplausos para los héroes de Malvinas que estaban presentes, sostuvo que lograr acuerdos "no es fácil. No lo es hoy y mucho menos lo fue para los hombres de 1816 que lograron una tarea titánica: declarar la independencia y superar las diferencias y hacer que prevalezca el patriotismo y el sueño de ser una nación independiente".

"Si aquellos hombres no se hubieran animado a soñar un país independiente hoy no estaríamos celebrando este día, ni tampoco hablando de la Nación Argentina. Y esto me lleva a reflexionar sobre lo que nos pasa hoy a los argentinos. Estamos construyendo un gran acuerdo que debemos protagonizar todos y que tenemos que cuidar también entre todos para no volver a cometer los mismos errores del pasado", afirmó el gobernador.

Desfile Cívico Militar en Gualeguaychú 4.jpg

Luego expresó que "la crisis que estamos viviendo sin duda es la peor de los últimos 40 años, es producto de haber estado divididos, sin rumbo claro, sin programas firmes. Hoy se está intentando sentar las bases para empezar a crecer. Es hora de ir por más. Una sociedad que sabe que está para más y se atreve a soñar en grande, es una sociedad que crece y se desarrolla".

Más adelante, señaló que los entrerrianos "sabíamos que estábamos para más y nos animamos otra vez a soñar en grande. Hoy con mucho esfuerzo nos estamos poniendo de pie".

Desfile 3.jpg

"El trabajo nos hace libres, la educación nos hace libres. Ambos nos dan autonomía y las herramientas que necesitamos para desarrollarnos y para hacer que nuestro país y nuestra provincia crezcan", continuó diciendo el mandatario, quien finalmente manifestó que "la función del Estado tiene que ser la de garantizar que la educación llegue a todos y la de acompañar a que un sector privado pueda generar empleo. En esa dirección estamos avanzando y contamos con ustedes. Feliz Día de la Independencia. Viva la patria".

En tanto ponderó el trabajo y la educación como herramientas para la libertad y aseguró que el Estado “debe garantizar que la educación llegue a todos y acompañar al sector privado para que genere empleo”.

Desfile Cívico Militar en Gualeguaychú 1.jpg