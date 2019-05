Detectan casos de sarna en escuelas primarias de Paraná

Dos casos de sarna en alumnos de la escuela N° 188 Ricardo Bazán y Bustos y también de una docente, y otro caso de un niño que asiste a la escuela N° 6 Ernesto Bavio, ambas de Paraná, obligaron a reforzar las condiciones de higiene y de limpieza en esos ámbitos, más allá de que se trata de una enfermedad ocasionada por factores externos a los establecimientos educativos, pero donde se puede propagar.

La información fue confirmada ayer a UNO por el director de la Departamental de Escuelas Paraná, Humberto José, quien aclaró que los casos detectados están todos controlados y con tratamiento. Ayer, en esas comunidades educativas se hablaba de más afectados con síntomas de erupciones, irritación y picazón que provoca la sarna. Pero oficialmente hasta ayer eran reconocidos cuatro.

De todos modos, el director departamental de Escuelas admitió que es posible que puedan aparecer otros casos, tanto en esos establecimientos, como en otros. Lamentablemente no resulta extraña la aparición de sarna, y según transmitieron autoridades sanitarias, suelen darse con mayor frecuencia ante circunstancias climáticas como las existentes en las últimas semanas, de alta humedad y de frío.

En 2018 se dio una situación similar, con casos aislados en algunas escuelas. Y precisamente el "brote" había coincidido con el inicio del frío.

"Desde el área de Salud Pública recomendaron que se haga ventilación de los ambientes escolares, antes del ingreso de los alumnos, y una limpieza más a fondo en las áreas de trabajo, con lavandina. Por lo general estas enfermedades no son de las escuelas, vienen de las casas, debido a ropa o mantas que han estado en contacto con animales, o por condiciones de precariedad de los hogares, con dificultades en el control sanitario", expresó el funcionario.

Es por eso que no se descarta que puedan aparecer nuevos casos. De todos modos, la situación no exige el cierre de los establecimientos; la información sobre esta realidad dada a conocer desde el Consejo General de Educación (CGE) tiene como propósito alertar y que las familias refuercen las condiciones de higiene en los hogares. "Solo con la desinfección en las escuelas no alcanza", reconoció José.

Sobre los niños afectados, aclaró que están controlados, y las autoridades sanitarias sugirieron que no asistan a clases durante 48 a 72 horas; además están siendo tratados con antibióticos y cremas.

La escabiosis, o sarna, es una enfermedad causada por un ácaro, un arácnido muy pequeño. Se transmite de persona a persona por contacto directo. Luego de dos semanas de la infección se presenta picazón y sarpullido; en los niños las palmas de las manos y las plantas de los pies son los lugares más frecuentemente afectados. Se debe evitar el rascado, ya que puede producir infección.