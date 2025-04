Destinarán un mayor presupuesto para obras de la Dirección Provincial de Vialidad

Trabajo de la Dirección Provincial de Vialidad

—¿Cuál es la situación actual de la Dirección de Vialidad Provincial?

—El panorama que encontramos no era el mejor. Hay dos cuestiones centrales: uno es la realidad de los caminos, que estaban muy deteriorados, tanto los rurales como el estado de las rutas tenían un estado crítico. Estamos trabajando pero el estado no era para nada bueno ni alentador. Sobre todo, sumado a esto, la situación económica que atravesaba el país y la provincia. También se sumaba la falta de inversión que decidió hacer Nación. Nos tuvimos que reorganizar y ver cómo podía atenderse esta situación crítica desde el Estado provincial. Toda la obra pública está sujeta a la misma realidad, pero los caminos son los que más influyen en la sociedad porque conectan todo. Lo estamos atendiendo.

Otro de las cuestiones que hay que atender es lo administrativo: en lo que es tramitación todo era muy desordenado. Seguimos ordenando, porque toda la administración pública venía muy anticuada, nunca tuvo en cuenta las alternativas que brinda hoy la tecnología para poder ayudar y facilitar la administración. Entre Ríos no lo hizo, no fue de la mano de los aportes de los que podía haberse servido. Hoy también hay que dar ese cambio y ese vuelco para modernizar la administración pública, que el gobierno entrerriano lo está haciendo. Estamos en un mundo actual con mucha velocidad y nos manejamos como hace 50 años y necesitamos cambiarlo.

Esto repercute en el modo de tratar los caminos porque seguimos con las mismas normativas, los mismos sistemas que hace cinco décadas, cuando la exigencia del tránsito era un 5% de lo que es ahora. Los caminos se rompen más porque se usan mucho más, es más intenso y exigente el uso de los caminos. El Estado no acompañó esta exigencia con la infraestructura necesaria, que es algo que se debe mejorar todos los años porque el ritmo de la circulación y de la producción siguió creciendo de una manera tremenda. Debería haber ido de la mano de la infraestructura y no fue. Por eso, llegamos a un punto donde se hace un quiebre y las carencias se notan cada vez más. Nos tocó pelear con esto, lo queremos hacer y es un desafío para esta gestión. Obviamente, es más difícil porque empezamos en -20, en vez de acompañar un proceso, como no existía, había que iniciarlo. Debería habérselo iniciado hace muchísimos años.

Obras viales.jpg Con el financiamiento se ejecutarán obras para mejorar los caminos rurales y abarcará a sectores productivos de los departamentos Paraná, Nogoyá y Tala.

—¿Cómo se trabaja en este contexto?

—Nosotros estamos trabajando, las carencias son muy grandes porque no tenemos el equipamiento necesario para atender la cantidad de caminos, no se evolucionó ni se trató seriamente un sistema de consorcios como venía siendo. Hay que mejorarlo, hay que facilitar la creación de consorcios.

También estamos en un proceso de descentralización de la atención de los caminos en donde lo que queremos es buscar la colaboración de los municipios, por la cercanía, por las posibilidades que tiene y con el gobierno provincial aportando económicamente a la solución de la problemática. Hemos tenido reuniones con unos 20 gobiernos locales y estamos avanzando en realizar las trazas de los caminos que atenderían ellos para que Provincia pueda firmar convenios. Este trabajo que estamos haciendo desde Vialidad en donde se trazan los caminos, la cantidad de kilómetros y demás, va a formar parte del convenio que firme el gobernador Rogelio Frigerio con cada uno de los gobiernos locales.

Lo vamos haciendo constantemente, nos siguen llamando. Entonces pusimos un grupito de chicos que trabaja directamente con cada uno de los gobiernos locales para hacer estas trazas de caminos. Todo esto va a ir de la mano con el anuncio del gobernador de que va a incorporar el otro 50% que le queda a Provincia del Impuesto Inmobiliario Rural a las obras en los caminos de Entre Ríos. Eso es una buena noticia.

—¿Cómo es el intercambio con los municipios, en este marco?

—La situación de Vialidad es que hoy tiene entre 25.000 a 30.000 kilómetros de camino, para lo cual hoy se calcula que se necesita una motoniveladora por cada 120 kilómetros de camino para tener una atención óptima en la distribución de maquinarias. Nosotros estaríamos necesitando 250 motoniveladoras y tenemos 80 funcionando. Es matemáticamente imposible para una atención óptima.

En 2024 dimos una vuelta donde llegamos a casi todos los caminos de la provincia. Lo que necesitamos es poder estar más próximos, cuando llueva, poder volver a esos caminos más rápido. Para esto, hay un costo material y financiero. Lo que nosotros queremos, si se incorpora este 50% en la situación actual de Vialidad, así le incorporemos, forzar gastar bien el dinero que vendría. Lo que queremos es que los gobiernos locales ayuden en la mejor inversión de ese dinero.

Por ejemplo, la zonal Cerrito tiene territorialmente que ocuparse hasta la comuna Las Tunas, casi 100 kilómetros para ir y arreglar un camino de 10 o 15 kilómetros; que si el gobierno local puede tener los fondos para poder arreglarlo, va a ser más eficiente y el dinero se va a invertir mucho mejor si damos esa posibilidad; en lugar que desde Vialidad tengamos que trasladarnos 50 kilómetros, volver e ir para el otro lado 50 kilómetros más. Lo que queremos acortar es esa distancia y utilizar las posibilidades que tienen los gobiernos locales para que la inversión sea más eficiente.

Si tuviéramos lo necesario sería ideal, el problema es que en el Estado siempre hay que administrar bienes escasos, nunca tuvimos lo suficiente. Se vuelve un desafío mayor pero entretenido.

Tareas a realizar

—¿Cómo avanza el plan de bacheo de rutas y caminos en la provincia?

—Hoy está en trámite el grupo I, que incumbe a 460 kilómetros de rutas, que incluye a la ruta 45 de ingreso a Ibicuy, un tramo de la ruta 20, la ruta 14 a Basavilbaso, la ruta 51 en Urdinarrain y Larroque, la ruta 11.

Está en trámite el grupo II, que ya se abren los sobres, se licitó, están publicados y el miércoles 23 se abren los sobres de oferentes. También tenemos en trámite licitatorio los grupos III y IV, que tuvieron una ampliación presupuestaria y está en condiciones de poder publicarse la semana que comienza.

Ya se publicó una obra muy importante, como lo es la de la ruta 32, desde Viale hasta Crucecita Octava, hasta el puente de Arroyo Durazno, en el Departamento Tala. Eso vincula 67 kilómetros de ruta que también incumben distintas obras de arte, porque hay varios puentes que se reemplazan.

Es ir sumándole infraestructura de calidad que acompañe el uso que hoy tiene desde la producción. Estamos en ese camino, es un proceso que debería haber ido haciéndose los últimos 30 años y eso no pasó. El campo empezó a producir distinto desde hace décadas, hubo como una explosión en las formas de producir y en la tecnología aplicada. Esa explosión nadie tiene que contarnos que no ocurrió en la parte de infraestructura, porque por lo menos en nuestra provincia, no ocurrió. No hubo un acompañamiento en la intensidad que nos pedía la producción. Necesitamos la colaboración de todos los actores, es muy difícil del día a la noche salir a lograr todo lo que debió ser en un proceso de muchos años.

Donda Vialidad Provincial.jpg El director administrador de la Dirección de Vialidad Provincial, Exequiel Donda, dialogó con UNO. Foto: gentileza Prensa Vialidad Provincial

—¿Qué acciones tienen previstas para lo que resta de 2025?

—Estamos en procesos licitatorios de los grupos de rutas. También va a avanzar la obra en la ruta que lleva de Cerrito a Curtiembre, lo que va a ayudar al desarrollo turístico de la región porque es una zona ribereña muy linda y es un camino muy productivo, con producción agropecuaria y ganadería.

Va a sumar también desde lo turístico, la costa del Paraná debe ser de los lugares más hermosos del país y jamás se desarrolló. Hay que ver cómo lo podemos hacer, falta trabajar muchísimo.

Estamos trabajando y no paramos ni un segundo. Lo que pasa es que se viene desde muy atrás, corriendo, pero estamos trabajando muchísimo. Nos cuesta el desgaste físico y mental que estamos teniendo pero estamos poniendo todo lo que tenemos.

Transparencia

Durante el encuentro con UNO, Donda destacó la importancia de una gestión transparente, para que la ciudadanía sepa qué se está haciendo en materia de obras viales para mejorar las condiciones de los caminos, así como la manera y los tiempos administrativos para realizar cada uno de los trabajos anunciados. En esta línea, cabe mencionar que todas las licitaciones son públicas, a través de medios de comunicación y el portal de Vialidad Provincial: www.dpver.gov.ar.

En relación a la obra de la ruta 32 mencionada por Donda, que mejora la traza vial entre Viale y Arroyo Duranzo, el intendente de la primer ciudad dijo: “Ante la apertura de ofertas para el tendido de una nueva línea eléctrica desde Crespo a Viale es necesario contar con la apertura de un camino desde éste último lugar hacia la ruta provincial N° 32. Éste camino, además, permitirá que todos los empleados del Parque Industrial tengan un acceso más directo a sus lugares de trabajo”.

Ruta 20 Villaguay Obras Públicas.jpg

Plan de Infraestructura y gestión de obras con Nación

El martes 15, el gobernador Rogelio Frigerio recorrió las obras de reparación de las rutas provinciales 39 y 20 junto a autoridades de la localidad de Gilbert, de su gabinete y de la Dirección Provincial de Vialidad.

En la misma línea que Donda, el mandatario indicó: “Estamos muy conformes por cómo se está trabajando. Rutas que no tenían prácticamente intervención del Estado desde hace décadas, que estaban destruidas completamente, empezamos a intervenirlas y hacerlas transitables, como nos habíamos planteado desde la campaña”.

Frigerio Gilbert.jpg

Al día siguiente, el gobernador Frigerio mantuvo una reunión en la Dirección Nacional de Vialidad para avanzar en obras y soluciones para las rutas nacionales 14 y 127, en particular en el cruce con la ruta provincial 32. Tras el encuentro con el director Nacional de Vialidad, Marcelo Jorge Campoy y el gerente ejecutivo de Proyectos y Obras, Víctor Farre, Frigerio detalló que Vialidad Nacional se comprometió a implementar medidas de seguridad como señalización y sonorizadores en la zona. Además, adelantó que se evalúa la construcción de una rotonda para mejorar la circulación en el cruce con las rutas 127 y 32.