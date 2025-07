Desde Victoria giran el mundo para que se vea más equitativo

“E.Glob Equidad Global, a través del presente texto didáctico-pedagógico, aspira a estimular un pensamiento crítico reflexivo sobre otro modo posible de interpretar la representación del planeta girando su imagen tan solo 90 grados”, leemos en el libro recién salido del horno. “Somos con el otro, unos al lado del otro, y no unos arriba del otro”, insisten los autores.

Rubén Tealdi es publicista, diseñador gráfico, ilustrador. Sandra Buchardo es profesora de Literatura, Castellano y latín. Ambos viven en Victoria. El paisaje de excepción de Entre Ríos, con sus pronunciadas lomadas aquí y los cursos de agua allá, ha inspirado a los estudiosos una idea brillante, un remedio sin contraindicaciones.

Ellos lo dicen desde la primera página: la obra promueve una impronta innovadora de repensar un cambio de la imagen del planeta en busca de una mirada más equitativa e igualitaria.

Contra lo convencional

En el interior, algunos dibujos muestran el globo terráqueo más divulgado, con Estados Unidos en el norte y la Argentina en el sur, y los autores apuntan: si nos guiamos por esta imagen, unos viven arriba y otros abajo, ¿cómo es esto? Entonces explican: si damos vuelta el mundo, seguirá girando como indican las flechitas... Pero ahora todos podremos vernos girando uno al lado del otro.

“La idea es poner en tensión un icono convencional establecido para hipotetizar otra percepción probable que muestre al mundo más equitativo, en donde hay un otro que ahora, representacional y metafóricamente, está más cerca”.

La novedad es por demás sencilla. En el planisferio propuesto, si miramos por ejemplo nuestro continente, Estados Unidos y Canadá no quedan arriba como es lo habitual sino a la izquierda; mientras que Brasil, la Argentina, Chile no quedan abajo, como vemos en los gráficos más divulgados, sino a la derecha.

libro Si vemos el mundo así_ Victoria Tealdi Buchardo.jpg

Claro, con la nueva gráfica sugerida, el extremo sur siempre quedará a la derecha, el extremo norte a la izquierda, pero el supremacista “arriba y abajo” se quedará sin asunto. Nadie se atornillará arriba para siempre. Será una suerte de jubileo, si lo comparamos con la noción actual.

Pregunta Tealdi: “¿Por qué se determinó posicionar el eje de rotación de manera vertical, estableciendo una parte superior y una inferior rotando sobre él? Así, lo que está arriba estará arriba eternamente y lo que está abajo seguirá abajo por los siglos de los siglos. Y por si no quedaba claro, trazamos una línea para dividir lo de arriba con lo de abajo. Debe haber tantísimas razones científicas y sobre todo culturales que podrían intentar avalar ese punto de vista pero ninguna podrá justificarlo. Al parecer -añade Tealdi- fue sólo la decisión de unos que no imaginaron ver la tierra desde el espacio, sin arriba ni abajo ni izquierda ni derecha”.

Para no abundar en hipótesis, Tealdi admite que a esta altura poco importa quiénes ni por qué. “Importa que sí podemos reemplazar esa posición del mundo, evitando vernos siempre unos arriba y otros abajo. ¿Es posible?… Sí ¡absolutamente! Es apenas girar la imagen de nuestro planeta -insiste- hasta posicionar horizontalmente el eje de rotación. Si acordamos universalmente esta nueva posición, por rotación de la tierra, todos estaremos unas horas arriba y unas horas abajo. Como podemos ver, con sólo girar 90 grados la imagen de nuestro planeta habremos establecido otra manera de vernos pero fundamentalmente de relacionarnos”.

Reemplazar a Mercator

En una nota anterior sobre el tema recordamos otra distorsión: la diferencia abismal del planisferio creado por el cartógrafo Gerardus Mercator con la superficie real del planeta. La mayoría de los argentinos hemos crecido en ese artificio visual, mirando la enormidad de los Estados Unidos, Rusia y Europa, como en los dibujitos en que aparece un monstruo gigantesco que en verdad es la sombra de una lauchita alumbrada de abajo.

libro Si vemos el mundo así_ hecho en Victoria.jpg

A simple vista, en los mapas de mayor difusión Groenlandia parece igual que Abya yala (América) del Sur y un poquito más chica que África. Pero Groenlandia tiene 2 millones de kilómetros cuadrados, mientras que Abya yala del sur tiene 18 millones y África 30 millones de km2. Es decir: una superficie que cabe 9 veces en nuestro subcontinente, se muestra como de similar tamaño. Más engaño no se consigue. Y lo mismo ocurre en relación con el otro continente del hemisferio sur: habría que sumar 14 Groenlandias para hacer una África, y a la vista, sin embargo, son casi iguales. El tremendo error se nota en esa isla del norte, que pertenece a Dinamarca (y ahora quiere anexar Donald Trump), pero nos hace ver enormes a Estados Unidos, Europa, Rusia, y chiquitos a los continentes del sur.

El mundo está repleto de inequidades en la alimentación, en la atención de la salud, en las comunicaciones, en el acceso a los saberes y los biens. El predominio de Europa por siglos ha sumido a muchos países del sur en el colonialismo.

La historia y la gráfica son cómplices de la distorsión. De ahí que un cambio en la gráfica puede parecer, en principio, una nimiedad, y no lo es, si consideramos que el colonialismo se ha valido también de estas artes para consolidar posiciones dominantes.

La propuesta de Tealdi y Buchardo sostenida y difundida desde Entre Ríos y con proyección al mundo entero no es una venganza, no invierte las posiciones, no permite que en el futuro, por ejemplo, sea el sur el poderoso y el norte el dependiente. Nada de esto: con este giro todos estaremos arriba y abajo, de modo alternativo, como un modo de romper tabúes e invitarnos a revisar prejuicios, cambiar la economía, reconocer supremacismos sostenidos por siglos y aún vigentes, y amigarnos.