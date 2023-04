Dengue: reportan descenso del número de casos en Entre Ríos

Esta tendencia fue confirmada por la jefa del Departamento de Vigilancia Epidemiológica de Entre Ríos, Mónica Ilardo, quien planteó que una de las razones de ese descenso obedece a “que estaba más fresco y no hay tanta circulación de mosquitos. Va bajando la circulación. Todavía hay días de calor donde se siguen reproduciendo los mosquitos, porque tiene que haber menos de 10º para que no pueda seguir el ciclo de reproducción”.

Consultada por la situación epidemiológica en Entre Ríos, la especialista señaló que si bien se registran casos positivos en distintos departamentos, el principal brote sigue estando en Paraná. En ese distrito este martes el número de contagios se elevó a 314, de los cuales 302 son autóctonos, 10 son importados y se investiga la procedencia de otros 2.

Ilardo mencionó el caso de Aranguren, en el departamento Diamante, donde se detectó un brote. Al respecto reflexionó: “Fue bastante importante, por lo chiquito que es”.

Sin casos graves

La mayoría de las personas que son diagnosticadas por dengue en la provincia cursan la enfermedad con sintomatología leve o moderada. “Mucha gente ni siquiera consulta porque por ahí no sabe; tiene un malestar pero no es lo suficientemente tan grande como para ir a consultar. Así que seguramente lo debe pasar en su casa y no nos enteramos de todos esos síntomas que tiene”, advirtió.

En relación a qué se debe hacer ante la aparición de síntomas compatibles con el dengue, Ilardo aconsejó concurrir al establecimiento de salud más cercano al domicilio. Explicó que cada vez más la población toma conciencia de informar cuando siente malestar o supone que puede estar cursando la enfermedad.

“Aconsejamos que cuando la persona manifiesta que se siente mal o lo comenta, a los operadores que hacen los trabajos en terreno, que vaya y que diga que estuvo en un lugar donde se detectaron otros casos de dengue. Cada vez más se está sospechando el dengue, hay muchos casos que se sospechan y que por ahí es una falsa alarma.Cuando se concurre a la consulta recomiendan hacerse un análisis”, describió a UNO la experta.

Muchas veces los casos se confirman clínicamente al comprobarse el nexo en la zona de residencia o directamente “por algunos parámetros de laboratorio la enfermedad se confirma”.

En cuanto a la cantidad de muestras que se recibían al principio del brote, para confirmar o descartar nuevos contagios, la funcionaria indicó que “eran más de 100 muestras por día, aunque en estos días ha disminuido el número. No solamente llegan de Paraná, sino de toda la provincia. Además en ciertas ocasiones las muestras se tienen que repetir, o depende del lugar donde se extraen se sospecha de otras patologías con síndrome febril que son endémicas en nuestra provincia: por ejemplo leptospirosis, psitacosis, infecciones respiratorias”.