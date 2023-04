Dengue: Intensifican los bloqueos sanitarios y preventivos

“Cualquier recipiente que puede contener agua por más de cinco días es un criadero de mosquitos, eso es lo que tenemos que evitar y también hay que tomar otras medidas en el hogar, como colocar espirales o pastillas vaporizadoras”, explicó la subsecretaria de Salud, Silvina Saavedra, y agregó: “Esto tiene que ser durante todo el día, porque el mosquito Aedes aegypti, que es el que puede transmitir el dengue, prefiere estar en las horas diurnas. Recomendamos que esas medidas de prevención se tienen que aplicar durante todo el día”, dijo.

Los promotores ambientales y los agentes sanitarios también recorrieron la zona e invitaron a los vecinos a una descacharrización que se desarrollará día jueves 13. Es por ello que se recomienda a los habitantes de esa zona que saquen todo lo que no sirva a la calle el día jueves a la tarde, porque el viernes pasará un camión y lo recolectará.

Los bloqueos sanitarios se llevan a cabo en distintas zonas de la ciudad, “pero la mayoría con un nexo de contagio en este radio”, señaló la funcionaria, refiriéndose a calles Uruguay, Salta, Andrés Pazos y Ferré. También remarcó que “en la zona de calles Brasil, Dupuy, Ramírez, hay un pequeño brote de transmisión. El resto de los casos, la mayoría tienen un nexo con esta zona que volvimos a bloquear”.

Este miércoles continuará la fumigación en domicilios del radio de calle La Rioja y Misiones, entre calle Andrés Pazos hasta Moreno. “Para que nos permitan ingresar a los domicilios, estamos identificados. Es una forma de poder, entre todos, trabajar en la prevención”, expresó Saavedra y por último reiteró que “insistimos con la prevención y cuidado. Es lo que hay que hacer en estos momentos y colaborar entre todos. Si no hay criaderos, no hay mosquitos, y si no hay mosquitos, no hay transmisión de enfermedad”.

Datos

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona con dengue y luego pica a otras personas, les transmite esta enfermedad. El contagio solo se produce por la picadura de los mosquitos infectados, nunca de una persona a otra, ni a través de objetos o de la leche materna.

Síntomas

- Fiebre acompañada de uno o más de los siguientes estados:

- Dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones

- Náuseas y vómitos

- Cansancio intenso

- Aparición de manchas en la piel

- Picazón y/o sangrado de nariz y encías

- Ante estos síntomas se debe acudir a un centro de salud de inmediato para recibir el tratamiento adecuado.

