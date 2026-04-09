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Delfina Noé: "El suicidio es un fenómeno multicausal y todos podemos colaborar"

La responsable del Programa de Prevención del Suicidio de Entre Ríos, Delfina Noé, no quiere hablar de estadísticas y se centra en la "prevención"

9 de abril 2026 · 13:40hs
La responsable del Programa de Prevención del Suicidio de Entre Ríos

La responsable del Programa de Prevención del Suicidio de Entre Ríos, Delfina Noé, no quiere hablar de estadísticas y se centra en la "prevención" 

En el marco de las preocupantes estadísticas de suicidio en la provincia, 9,5 casos cada 100.000 habitantes, y de la crisis de salud mental que atraviesa la Policía de Entre Ríos, que acusa seis autodeterminaciones en pocos meses, la responsable del Programa de Prevención del Suicidio en la provincia, Delfina Noé, habló con Radio La Red Paraná (88.7).

Definió que el suicidio es un fenómeno multicausal, influenciado por factores individuales y crisis sociales, destacando la importancia de fortalecer los lazos comunitarios para combatirlo. También habló de las estrategias territoriales del gobierno, que incluyen capacitaciones para docentes y personal sanitario, así como el acompañamiento en procesos de duelo.

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Noé también abordó la preocupante tasa de casos en la región y el impacto que la pandemia tuvo en la salud mental de los jóvenes. Y resalta la existencia de la línea telefónica 135, un recurso gratuito que ofrece apoyo profesional durante todo el año para personas en situación de crisis.

Sobre el programa de prevención Noé explicó que es un programa de alcance provincial que depende de la Dirección General de Salud Mental, del Ministerio de Salud, y desde hace un tiempo viene trabajando en líneas concretas y específicas que ponen énfasis en el territorio. “Tratamos de ir con diferentes propuestas porque tratamos de pensar en el sitio, de acuerdo a las necesidades concretas de cada espacio”.

En ese sentido como acciones en territorio mencionó los “conversatorios abiertos a la comunidad” donde participan referentes interinstitucionales que colaboran en la prevención de la problemática. “Tenemos actividades específicas para el sistema educativo y también para el sistema sanitario, ya sea para el primer nivel de atención o para el segundo y el tercero”.

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“Pensamos que en lo que es e abordaje de la problemática de suicidio todos podemos colaborar en la en la prevención. El avance de las tecnologías y el acceso a las mismas tiene que ser regulado y tiene que ser consensuado. En lo que es específicamente la problemática del suicidio, nosotros siempre decimos que tenemos que tratar de estar atentos de quienes nos rodean para poder advertir y para poder también prevenir acompañando a esa persona”, indicó

No hablar de números

Respecto a las estadísticas de suicidio de la provincia, la licenciada explicó que “cuando se habla de suicidio tratamos de no centrarnos tanto en los números estadísticos o epidemiológicos, porque eso interesa a quienes formamos parte del proceso de toma de decisiones. Sí, estamos advertidos de eso. Siempre decimos que históricamente la provincia de Entre Ríos ha superado las tasas nacionales y que es algo que también se viene observando a nivel eh regional. La provincia de Santa Fe también viene como preocupándose con estas cuestiones. En función de eso, tratamos de elaborar los lineamientos del programa y la llegada a los territorios en función de las necesidades”.

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Personas cada vez más jóvenes

Sobre los suicidios en personas jóvenes Delfina Noé señaló que hay que partir de la base de que el suicidio es un fenómeno multicausal. “Esto quiere decir que nosotros no vamos a poder ubicar una única causa o un único motivo en relación a que por qué una persona decide o intenta quitarse la vida, porque intervienen múltiples factores y tienen que ver no solo con la cuestión individual de esa persona, sino también tiene que ver con cuestiones sociales, culturales, que hacen a la vida en comunidad de esa persona. Entonces decimos que no podemos reducir la problemática de suicidio a ‘se suicidó por tal cosa’. También hay que decir que, socialmente y la literatura científica siempre dice que los efectos de las crisis sociales, económicas, políticas suelen verse a partir de los tres años. "Atravesamos una pandemia que estuvo muy atravesada por la muerte, por el aislamiento, por jóvenes que iniciaron su escolaridad, tanto primaria como secundaria, a través de una pantalla virtual y bueno, todo eso efectos tienen consecuencias en la vida en comunidad de las personas. Porque, en definitiva, el suicidio tiene que ver con el sufrimiento y con el debilitamiento del lazo social y de la posibilidad de hacer comunidad”, concluyó.

Objetivos y acciones concretas

Entre los objetivos de la gestión están “continuar y reforzar la llegada al territorio con estas instancias, seguir contribuyendo en la elaboración de materiales en relación al abordaje de la problemática. “En breve estamos por terminar un material que tiene que ver con el abordaje del duelo por suicidio y el acompañamiento a personas que tienen alguien que se ha suicidado. También tenemos varias actividades programadas en agenda.

En el mes de mayo se hará una actividad en conjunto con el programa nacional de abordaje de la problemática de suicido del Ministerio de Salud de la Nación, en dos jornadas.

A partir del segundo semestre la idea es empezar a trabajar articuladamente con los municipios de la provincia de Entre Ríos para formar preventores para la problemática del suicidio.

Reforzar la información sobre la línea 135 de orientación y apoyo para las urgencias en salud mental que funciona las 24 horas, los 7 días de la semana y los 365 días del año, accesible para cualquier persona, no solo si está atravesando alguna crisis en salud mental, sino también si está acompañando alguien que está atravesando una crisis de salud mental para que pueda recibir orientación.

Delfina Noé suicidio Entre Ríos
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