David encontró su propósito y comenzó un emprendimiento que alimenta el cuerpo y el alma

panes integrales.jpg

Probó luego con Inglés, más tarde con Gastronomía, y la circunstancias fueron similares: tener que rendir siempre era un sufrimiento. Sin embargo, en 2023 hizo un curso de panadería y la sensación fue distinta. “Fue la primera vez que no me sentí mal, y en retrospectiva lo ví como una salida a este laberinto que es el síntoma”, dijo, y confió: “Con el equipo de Salud Mental del Hospital Escuela decidimos que lo mejor era dejar las carreras, por lo que me costaba el hecho de ir y rendir, y hacer algo para mí. Así empecé a darle forma en junio del año pasado a este emprendimiento, que en octubre tomó envión. Y si bien hoy en día sigo con los síntomas, trato de que ya no me frenen tanto, y D’Pan es el propósito que me ayuda a luchar por mí”.

Más que un emprendimiento

En los panificados, que son un alimento para el cuerpo y el alma, encontró una forma de expresarse. A lo que aprendió en los tres meses que duró el curso le fue sumando saberes que fue encontrando en tutoriales de Internet. “Fui aprendiendo más. Ahora veo videos y armo recetas. Por ejemplo, al pan japonés que hago lo vi en un video y lo reformulé para que sea más chiquito. Básicamente es intentar hasta que sale, siempre buscando una forma más sana de comer”, afirmó.

Con esta iniciativa abrazó un mejor porvenir, y en una presentación de Instagram contó: “Hace poco encontré en la cocina una forma de expresión que no conocía, y con el tiempo se transformó en un proyecto de vida. Así nació D’Pan. Este emprendimiento busca compartir panes y productos caseros, ricos, sin aditivos ni conservantes químicos. Todo hecho a pulmón, con el objetivo de que sientas que lo que recibís lo podrías haber hecho vos. Acá vas a encontrar panes artesanales, opciones integrales, dulces clásicos y más. Todo fresco y con la dedicación que se merece cada alimento que llega a tu mesa”.

David Kapp.jpg David Kapp es panadero en Paraná y contó cómo arrancó con su emprendimiento.

A fines de marzo actualizó el texto, explicando qué lo impulsó a animarse a dar este importante paso: “Tuve tiempo para pensar en esta carta de presentación y quiero sumarle partes de mi historia personal, porque eso también hace que D’Pan sea lo que es hoy y lo que estamos construyendo: es mi ´seguir adelante´. Todos tenemos una razón, aunque parezca que no. Siempre hay una. Y en mi caso, costó muchos años de dolor, de lágrimas, decepciones, de correr (diría caminar, pero ´ansiedad´) en un laberinto sin salida. De nadar en un mar, encontrar algo para sostenerme y que se hunda. Hasta que de tanto nadar, encontré una muy pequeña islita, que de a poquito se va convirtiendo en algo más grande”.

“D’Pan nació desde el dolor y de no rendirse (ni yo sé cómo), y hoy crece con amor y dedicación. Y lágrimas, por supuesto (no podían faltar)”, afirmó.

Hecho en casa

El eslogan que David eligió para su emprendimiento es “Hecho era hecho en casa, como en casa” y al respecto comentó: “La intención es que todos los que reciban los producto sientan como que si lo hubieran hecho ellos mismos”.

Comenzó vendiendo lo que elabora en La Casa del Río (www.lacasadelrio.com.ar), un “punto de venta de emprendimientos en salud mental, cooperativos y agroecológicos” que funciona en calle Bravard 266, en el Thompson, los miércoles y viernes de 10 a 12.30; y actualmente recibe encargues a través de redes sociales Facebook e Instagram, o vía WhatsApp: 343-6108756.

Propósito de vida

Más allá de que este D´Pan le permite ganarse su sustento, David concluyó: “Nunca lo pensé como algo que sea solamente vender pan, y no quiero que quede encasillado en eso este proyecto, porque es mucho más: cuando entrego un pan y es como que doy un pedacito mío. La palabra que mejor lo define es ´propósito´. Antes no me hubiera imaginado poder hacer esto, pero es probar, intentar. En estos momentos estoy temblando, pero no hay que bajar los brazos nunca”.