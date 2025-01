Cuidadores domiciliarios reclaman que Iosper no les paga hace tres meses

Escuchá la entrevista completa >>>>>

SILVIA PRATTI.mp3

Sin información

"El 17 de diciembre hubo una reunión con Mariano Gallego (designado por el gobernador Rogelio Frigerio como interventor del Iosper) a la que fueron pocas personas. Lamentablemente hubo quienes nos atacaron por no ir, pero tenemos que trabajar, tenemos una responsabilidad que cumplir más allá de que no nos estén pagando. No podemos dejar al empleador sin ir y dejar al abuelo o a la abuela sin atención", dijo y agregó: "No cobramos fortuna. En mi caso, como muchas otras compañeras, tuvimos que trabajar durante las fiestas de fin de año de manera particular para tener dinero. Insisto, llevamos tres meses sin cobrar y hay gente que lleva incluso más tiempo. Es una locura. Nosotras fuimos con una compañera hace dos semanas atrás para pedir una entrevista con el interventor, la secretaria dijo que él no podía estar dando de manera individual y que ya se había reunido con un grupo, pero le explicamos que a nosotros no nos había llegado información sobre lo hablado y no sabemos cómo seguir", señaló la entrevistada.

TE PUEDE INTERESAR >>> Iosper: sueldos millonarios, viáticos y pago de servicios sospechosos

conferencia iosper.jpg

Intervención de la obra social

Vale recordar que por irregularidades, Frigerio decidió en diciembre de 2024 la intervención del Iosper, con el objetivo de estabilizar financiera y funcionalmente la obra social