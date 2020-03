La semana pasada los consumidores registraron un fuerte aumento en las frutas y verduras. Sobre este tema, los comerciantes locales del rubro afirman que los incrementos llegan ya desde el mercado mayorista. Hugo, quien atiende un puesto en calle Miguel David, en Paraná, comentó a UNO que hay subas en varios productos desde la semana pasada, pero las variaciones en los valores de la papa, la cebolla y la zanahoria son las más llamativas.

“A la papa la compré a 500 pesos y trato de venderla a 40 pesos el kilo. La bolsa de 10 kilos de zanahoria estaba 900 pesos, y para ganarle algo la tengo que vender a 120; a esa misma bolsa hasta hace un tiempo la compraba a 160 pesos. Y el proveedor ya me avisó que el precio de la zanahoria mañana se dispara más todavía”, advirtió.

Asimismo, sostuvo que a la cebolla, que costaba 300 pesos la semana anterior, la consiguió el martes a 450 pesos, pero ayer subió 100 pesos más, y se vendía en el mayorista a 550 pesos. “A la cebolla la tengo que vender a 50 pesos para salvar el costo y sacarle una mínima ganancia. La gente va, compra, se queja de los precios, pero sabe que es algo que no lo manejo yo, que también soy consumidor”, refirió.

Por su parte, Andrés Vago, mayorista en el Mercado Concentrador de Frutas y Verduras El Charrúa, explicó: “Los mayores problemas, que han hecho subir los precios, son la logística y que a los cosechadores en el campo no los dejan ir a trabajar, porque no se pueden mover de la ciudad al campo para cosechar papa, cebolla, entonces lo que está sucediendo es que no está entrando mercadería”.

“Además, los fletes que vienen desde Mendoza, del Valle del Río Negro, o de donde sea, se han incrementado en un 100%. Esto pasa porque antes los fleteros siempre volvían con alguna mercadería, con colchones o productos de papelería, y como todas esas empresas hoy no están produciendo nada, tienen que regresar vacíos y nos cobran la totalidad del flete, que antes se compartía para que salga más barato”.

A su vez, comentó que lo que más aumentó la semana pasada fueron la papa y la cebolla, que registraron subas entre un 50% seguro y un 80%. No obstante, aseguró: “En este momento los precios se están empezando a normalizar, sobre todo el tema de la papa, que se vende a 400 pesos la bolsa de 20 kilos, y la cebolla está entre 400 y 500 pesos, según el tipo”.

“La cebolla se está trayendo de la zona de Bahía Blanca, Pedro Luro, del Valle Medio, de Beltrán, de Choele Choel; y la papa viene de la provincia de Buenos Aires, donde también se da que hay muchos controles en Balcarce y todos esos lugares, entonces los camioneros no llegan a tiempo, no es como antes que estaba aceitado el tema de la logística y que el camión en tantas horas ya estaba. Hoy se complica ese tema”, aseveró.

Por otra parte, según contó el mayorista de El Charrúa, hay muchos camioneros que no quieren viajar y esto suma mayores inconvenientes: “Por ejemplo, el gran problema que tenemos es que el camionero que entra a Mendoza tiene que hacer cuarentena 14 días allá, sí o sí. Entonces las empresas de transporte que no son de allá no van, y hacen los fletes solo empresas mendocinas: se baja un camionero y sube otro, y todo eso también complicó un montón”, dijo.

En este marco, refirió: “De Mendoza llega la uva, el tomate, el durazno, la ciruela, la lechuga, los zapallos y las calabazas. La zanahoria también se trae de allá y es otro artículo de los que más va a aumentar en los próximos días: ahora está a 1.400 la bolsa de 20 kilos. Recién me pasaba audios la gente con la que trabajo allá y no los están dejando trabajar en los galpones. Entonces hay cuatro o cinco personas nomás que están cargando la mercadería”.

Vago explicó que el abastecimiento desde Mendoza es muy importante para Entre Ríos porque si bien el 80% de lo que se produce en la zona de Paraná va al Mercado El Charrúa, en el verano la producción local merma, por una cuestión estacional: “Siempre en este época hay menos producción porque el sol afecta un montón, entonces hay poca mercadería en la zona y desde Mendoza se traen todos los faltantes, además de las frutas y verduras que son típicas de ahí”, subrayó.

Otro producto que subió fue la naranja, y al respecto aclaró: “Los citrus subieron un poco porque estamos justo en el cambio de temporada: estamos trabajando con naranja anterior, y cuando llegue la nueva se tendría que entrar a normalizar”.

“Esto es oferta y demanda, no es inflación”, recalcó Andrés Vago sobre la suba de frutas y verduras, y manifestó: “Acá no hay mercadería y levanta el precio, y si hay no vale nada. Y aunque ahora está más caro, la gente no deja de comprar. Al contrario, la semana pasada se incrementó la venta muchísimo más. Era una locura, parecía que se iban a quedar sin mercadería y venían a comprar masivamente. Lo nuestro es perecedero, pero igual se llenaban de stock de frutas y verduras. Nosotros no queremos seguir a ese ritmo porque no se está pudiendo abastecer”, analizó, y señaló: “Si la cuarentena se extiende y la gente no se enloquece, lo nuestro se normaliza en dos o tres días”.

Sobre este punto, recordó que el ingreso al Mercado está restringido a 50 vehículos y cuando salen pueden ingresar más.

En el marco de esta disparada de precios, se realizó ayer a primera hora un operativo en El Charrúa, con la presencia de los organismos de Defensa del Consumidor municipal y provincial y el apoyo de la Policía.

Al respecto, Fernán Poidomani, responsable del Área de Lealtad Comercial de Entre Ríos, explicó a UNO: “Como veníamos teniendo varios reclamos desde algunas verdulerías sobre lo que se vende en el Mercado, hicimos una inspección a todos los puestos y en general al Mercado Concentrador, para que a partir de ahora tengan la obligación de informar los precios a los que está comercializando, para hacerle un seguimiento y ver cuando haya un aumento si responde a cuestiones climatológicas, que muchas veces la verdura está sujeta a eso, o hay otra cosa de por medio”.

Respecto al impacto de la suba de los fletes en los precios en este rubro, señaló: “Normalmente lo que se hizo siempre es una cosa que se llama falso flete, que es cuando por ejemplo alguien de acá y alguien de allá tienen que mandar algo, comparten el costo para que el camión no vaya vacío. Como lo único que se puede trasladar hoy son alimentos, la industria y todas las demás cosas no, eso encarece el flete un 50%”, dijo, y concluyó: “Se puede entender que el flete incide sobre el precio final en un porcentaje, pero lo que vamos a estar haciendo con un sistema que implementamos, es el control de la evolución de los precios. Si hay un aumentos tienen que informar a qué se debe”.