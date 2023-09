En Entre Ríos, la mitad de los hisopados dan positivos de Covid

Hay que tener en cuenta que son muy pocas las personas que se hisopan, por lo cual es imposible determinar con exactitud cuál es la presencia del virus. De todos modos, existen indicadores que permiten concluir que el coronavirus tiene una mayor circulación que la que tenía anteriormente.

Como publicó UNO días pasados, en las últimas semanas se ha observado un aumento en el porcentaje de positividad en el país, según informó el Ministerio de Salud de la Nación. En Entre Ríos, hasta la semana epidemiológica 33, la situación nacional no se veía reflejada en el monitor público de casos, pero esto ya cambió en la semana 34, que abarca del 20 al 26 de agosto, último dato disponible. Entre un periodo y otro, el total de casos en la provincia pasó de 9 a 16.

Al mismo tiempo, es bajo el nivel de vacunación existente. Conviene recordar que las autoridades sanitarias recomiendan un refuerzo anual para la población general y cada seis meses para los que pertenecen a grupos de riesgo.

vacunacion.jpg La vacunación en Entre Ríos cayó abruptamente durante 2023.

"Igual que se observa en todas las demás provincias, tuvimos un incremento en el número de casos en las dos o tres últimas semanas. Veníamos con un número de casos muy bajo, en estas últimas semanas se notó el aumento en la notificación", confirmó el director general de Epidemiología del Ministerio de Salud de Entre Ríos, Diego Garcilazo.

Además, informó que hubo varias internaciones en terapia intensiva por Covid a principios de año, pero luego cayeron y el número se mantuvo "bastante constante". Cuando comenzaron a circular los virus respiratorios, en las terapias predominó la gripe y "prácticamente habían desaparecido" las internaciones por coronavirus. "Ahora empezamos a ver una combinación, hay también casos de Covid dentro de las terapias. Pero no tenemos una situación de que estén ocupando muchas más camas de terapia que otros inviernos. Esto quiere decir que el virus está circulando con más intensidad porque se están empezando a ver cuadros graves", dijo el funcionario en declaraciones a Radio Diputados.

Hisopados

El director de Epidemiología describió que hoy "la gente se está hisopando muy poco". La situación es que hay muchas consultas por cuadros respiratorios que se tratan en forma ambulatoria y no requieren hisopado, excepto los que pertenecen a grupos de riesgo. En cuanto a los pacientes internados con cuadro respiratorio agudo, sí se hisopan obligatoriamente para determinar cuál es el virus que está produciendo tal infección. "Esa es la indicación actualmente. Igualmente estamos viendo pocos hisopados en relación a otros momentos", dijo Garcilazo.

diego garcilazo.jpg

"Otra cosa que estamos viendo es un aumento en la positividad. Eso significa que nosotros teníamos hace dos meses atrás, de diez personas que se hisopaban, nueve daban para gripe y uno para Covid, y hoy están cinco y cinco. Hay un claro cambio en la actividad del virus", sostuvo.

Razones

En cuanto a los motivos de este aumento de casos, se evalúan algunas variantes nuevas que están circulando en el país y podrían ser más contagiosas. Esto se da en Estados Unidos y en Europa, donde también se registra un aumento de casos e incluso de las internaciones. Otra de las causas es que la circulación del Covid hoy es como la de cualquier otro virus respiratorio.

A su vez, una razón de peso es la escasa vacunación. Se sabe que si bien no corta la transmisión de la enfermedad, la vacuna disminuye los casos graves. "Lo que nosotros vemos y es de preocupación es que ha caído muchísimo la vacunación Covid. Hay que tener en cuenta que todavía se sigue indicando un refuerzo anual y para los grupos de riesgo, cada seis meses. Y este último refuerzo anual muy poca gente se lo ha aplicado", advirtió Garcilazo.

Todos los vacunatorios de establecimientos públicos aplican la vacuna contra el Covid-19. En Paraná, los principales sitios donde se puede acudir para acceder a la inmunización son el Hospital de la Baxada y la Clínica Escolar.

Además, deben mantenerse siempre las medidas preventivas para los virus respiratorios, haya o no Covid, como no compartir el mate, lavarse las manos y ventilar los ambientes. Quienes tienen síntomas de virus respiratorios no deben concurrir a los lugares de trabajo, para evitar contagiar.