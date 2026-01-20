Confirmaron un nuevo caso de dengue en Entre Ríos

El BEN informó un nuevo caso importado de dengue en Entre Ríos, elevando a 14 los confirmados en el país en 2026.

El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) correspondiente a la semana epidemiológica 1 de 2026 informó de un nuevo caso de dengue en Entre Ríos con antecedente de viaje a Brasil. Es el segundo registrado en lo que va del año. El primero tiene antecedente de viaje a Cuba. El total de casos en todo el país asciende a 14 confirmados, detectándose la circulación de las cepas DENV 1, DENV 2 y DENV 3.

De acuerdo al informe al que accedió UNO , "el 67% (de los casos) manifestó antecedentes de viaje a Paraguay, México, Indonesia, Brasil, Sri Lanka, Pakistán y Cuba". Se explicó que en Argentina, la vigilancia epidemiológica del dengue se analiza en función de temporadas, en lugar de años calendario, debido al carácter estacional de la transmisión viral. "Si bien existe una alta heterogeneidad en el territorio nacional, esta estacionalidad está determinada por las condiciones climáticas que favorecen la proliferación del Aedes aegypti, vector responsable de la transmisión del virus. Durante los meses más cálidos y húmedos del año, que comprenden principalmente la primavera, el verano y parte del otoño, se registra un aumento en la abundancia poblacional del vector y, consecuentemente, se generan condiciones que permiten la ocurrencia de brotes", refirió el BEN.

Por el contrario, se explicó que durante el invierno la actividad reproductiva del vector disminuye considerablemente, interrumpiéndose en gran parte del territorio nacional. La definición operativa de temporada permite estructurar la vigilancia en un marco temporal en consonancia con la dinámica de transmisión, facilitando el análisis comparativo entre períodos y la planificación de las acciones de prevención y control. En este sentido, la temporada de dengue en Argentina se delimita entre la SE 31 de un año y la SE 30 del año siguiente, abarcando el período de mayor riesgo para la circulación viral.

Comparación con años anteriores

En esa línea, el informe detalla que desde la reemergencia del dengue en Argentina en 1997, los años 2023 y 2024 se han constituido como las temporadas epidémicas de mayor magnitud registradas hasta la fecha, concentrando en conjunto aproximadamente el 82% del total de casos acumulados en la serie histórica.

En otro párrafo, el BEN resaltó que "el análisis temporal de los casos notificados para el período comprendido entre los años 2022 y 2025, evidencia que, para la SE1/2026, se observa un descenso sostenido en el número de casos en comparación con los máximos alcanzados durante las epidemias de 2023 y 2024. Esta tendencia sugiere una interrupción de la transmisión viral autóctona sostenida en el territorio nacional; no obstante, persiste la necesidad de mantener una vigilancia intensificada ante la posibilidad de circulación en áreas con condiciones sociodemográficas, ambientales y epidemiológicas favorables para la transmisión como ingreso de nuevos serotipos a partir de casos importados".

Los nuevos casos de dengue

De acuerdo con la fecha mínima, desde el inicio de la nueva temporada se notificaron al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) 7693 casos sospechosos de dengue, de los cuales 14 fueron confirmados por laboratorio detectándose la circulación de DENV 1, 2 y 3. Solo el 36% corresponden a casos sin antecedente de viaje.

-Dos casos autóctonos en Formosa: un caso con residencia en el departamento Pilagás (SE31) y un caso en el departamento Patiño (SE32)

-Seis casos de la Provincia de Buenos Aires: tres sin antecedente de viaje -Tres de Febrero (SE31), San Isidro (SE43), Cañuelas (SE 51)- y tres con antecedente de viaje a Paraguay (SE35), México (SE44) e Indonesia (SE47).

-Cuatro casos notificados en CABA con antecedente de viaje a Brasil (SE32), Sri Lanka (SE35), Pakistán (SE45) y México (SE47). En dos de los casos, se identificó el serotipo DENV-3.

-Dos casos notificados por Entre Ríos con antecedente de viaje a Cuba (SE43) y Brasil (SE53). En el último caso reportado, se detectó DENV-3.

Según la fecha de apertura del evento, durante la semana 1 de este año se notificaron 323 casos sospechosos de dengue. "Es importante destacar que estos eventos pueden corresponder a semanas epidemiológicas previas en relación con la fecha de inicio de síntomas, de consulta o de toma de muestra", se aclaró oficialmente.