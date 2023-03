Concordia: vecinos de un asentamiento piden por agua potable

CONCORDIA BENITO LEGEREN.jpg

Al ser consultado por las respuestas de la Municipalidad de Concordia, José Luis indicó: "Intentamos hablar con el director de Comisiones Vecinales, Jaime Cisneros; el secretario de Economía y Hacienda, Álvaro Sierra y siempre es lo mismo, no quieren atendernos". "Sólo vienen en las elecciones buscando votos, prometieron mejoras y nunca llegaron", reclamó el vecino.

"Para conseguir agua debemos ir a la madrugada a un cañón a la cancha de Legerén todos los días. También viene un camión de los bomberos a la tarde a traer agua, sólo nos dan 40 litros por familia, pero no es para consumir. Creo que ese no es el trabajo de los bomberos", acotó José Luis. "Sólo queremos lo básico: luz y agua. Acá estamos todos dispuestos a pagar los servicios, pero no hay respuestas. No queremos regalos del gobierno ni planes sociales, sólo servicios básicos".

CAMION ATMOSFERICO CONCORDIA.jpg

Esta no es la primera vez que los vecinos de la zona reclaman por servicios básicos. En diciembre de 2021 denunciaron ante medios locales: "La presión del tanque de agua no da abasto. La excavación del pozo que están haciendo tiene que ser más profunda o hacer un pozo nuevo para abastecer a todo el barrio". En aquel momento, el barrio se quedó sin agua a partir de la sequía, ya que "las napas se fueron por abajo y si bien la bomba funciona, no hay agua" explicó el presidente de la Comisión Vecinal, José González.