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Farer rechazó la flexibilización de la vacunación contra la aftosa y alertan por riesgos sanitarios

FARER rechazó la resolución que permite que veterinarios privados vacunen contra la fiebre aftosa. Advierten riesgos para el sistema y la competitividad.

25 de marzo 2026 · 11:20hs
FARER rechazó la resolución que permite que veterinarios privados vacunen contra la fiebre aftosa. Advierten riesgos para el sistema y la competitividad.

FARER rechazó la resolución que permite que veterinarios privados vacunen contra la fiebre aftosa. Advierten riesgos para el sistema y la competitividad.

Luego del rechazo mostrado por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) a la resolución 201/2026 de Senasa, con la que se flexibiliza la operatoria de la vacunación bovina -permitiendo que la apliquen los veterinarios privados y diluyendo el rol de los entes sanitarios y fundaciones que hasta ahora coordinaban las campañas-, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) -nuclea a casi 20 rurales- emitió un descargo propio en defensa del actual sistema que ha permitido una cobertura sanitaria en todo el territorio nacional.

Además de calificar a la medida como “innecesaria, inoportuna e inscripta en una lógica economicista”, la entidad apuntó contra las intensiones del gobierno. “Tenemos serias sospechas fundamentadas en las acciones precedentes que el Gobierno en un cortísimo plazo ya tiene decidido modificar el status sanitario para pasar ser a libres sin vacunación, hecho que sería totalmente de espaladas a los productores y dejando de lado décadas de trabajo responsable”, señalaron.

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Vacunación aftosa

“La sanidad del rodeo no puede comprometerse por decisiones políticas, cuando es estrictamente una cuestión sanitaria”, remarcaron en este sentido. Luego, FARER sostuvo: “El actual sistema puede ser perfectible, pero ha permitido garantizar la correcta aplicación de la vacuna, el mantenimiento de la cadena de frío y una cobertura sanitaria amplia en todo el territorio, logrando una inmunidad de rodeo exitosa, en base a una cobertura vacunal no menor al 95% en un plazo breve”.

Finalmente, y en línea con CRA, consideraron que además de conducir a una “fragmentación del sistema y debilitamiento de los controles”, algo que “podría tener consecuencias directas sobre el posicionamiento internacional de la carne argentina”, esta modificación atenta contra el “carácter solidario del modelo vigente”. “La vacunación en zonas de frontera y entre pequeños productores que, en un sistema totalmente individualizado, podrían quedar en desventaja”, concluyeron.

ganado aftosa.jpg

La resolución cuestionada en el Plan contra la aftosa

LEER MÁS: La Farer mostró "preocupación" por el precio de la vacuna contra la aftosa

FAA: "El precio de desarticular un sistema sanitario que funciona"

Días atrás, la Federación Agraria Argentinas (FAA) se manifestó en defensa del sistema sanitario del campo. En un comunicado titulado "El precio de desarticular un sistema sanitario que funciona", la entidad sostuvo que "la sanidad animal en la Argentina es un enorme capital construido con el esfuerzo de todos: los productores, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y las entidades del sector".

"Es un sistema solidario que ha funcionado muy bien durante muchos años y que permitió sostener estándares sanitarios reconocidos en el mundo. Por eso preocupa que hoy se lo ponga en riesgo con una medida tomada de manera inconsulta", se agregó desde la FAA.

Enseguida, marcaron: "Los productores queremos bajar costos, claro que sí. Pero ese no es el camino. Desde hace tiempo venimos planteando que aquellos entes donde los costos están desfasados debían ser controlados y ordenados. Ese control no se hizo. Controlar el precio de la vacuna y de su aplicación, y actuar donde las cosas no se hacen bien, es una obligación del Estado. Pero eso no se resuelve debilitando un sistema sanitario que ha demostrado que funciona".

"Con la medida tomada la semana pasada se restringe el poder de contralor por parte del Senasa, en caso de una emergencia los entes ya no tendrán la misma capacidad de generar anillos y contenerla. El problema radica en el control efectivo de la aplicación de la vacuna, que ha sido lo que lograron los entes sanitarios bajo la articulación público-privada. El verdadero camino es fortalecer el sistema sanitario argentino. Vivimos en un mundo cada vez más exigente en materia de sanidad y trazabilidad, y así sostener y ampliar los mercados de la ganadería argentina", completaron.

Farer Vacunación aftosa rurales
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