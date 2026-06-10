El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) incorporó nuevas medidas para fortalecer la prevención y el control del Picudo Rojo de las Palmeras (Rhynchophorus ferrugineus), una plaga de importancia cuarentenaria que afecta a distintas especies de palmeras.
Senasa actualizó medidas para prevenir el picudo rojo de las palmeras
Senasa adecuó el Plan de contingencia y prohibición de traslado de ejemplares sospechosos de la plaga del picudo rojo de las palmeras
La decisión que está contemplada en la Disposición 1/2026 de la Dirección Nacional de Protección Vegetal del Senasa publicada hoy en el Boletín Oficial, actualiza el Plan de Contingencia vigente, que establece las acciones y medidas fitosanitarias que deberán implementarse en las áreas que el Organismo determine ante la confirmación de una detección de la plaga.
Asimismo, se prohíbe el traslado de ejemplares sospechosos de picudo rojo, en cualquiera de los estadios de su ciclo biológico y sin importar su forma de acondicionamiento. Ante la sospecha de presencia de la plaga, las personas deberán notificar de inmediato al Senasa para su evaluación y actuación correspondiente.
Con estas acciones, el Senasa refuerza las herramientas de vigilancia y prevención para proteger el patrimonio fitosanitario nacional y minimizar el impacto potencial de esta plaga.
Qué es el picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus)
Es un escarabajo originario del sudeste asiático considerado una de las plagas más destructivas y peligrosas del mundo para las palmeras. Las larvas de este insecto cavan galerías dentro del tronco, devorando los tejidos vivos y provocando la muerte de la planta en poco tiempo. En la región del Río de la Plata, mantiene en alerta máxima debido a su avance devastador en el vecino país de Uruguay.
- Aspecto: Gorgojo grande de entre 2 y 5 centímetros de largo.
- Color: Tono rojizo o anaranjado ferruginoso muy vistoso, con pequeñas manchas negras en el dorso.
- Cuerpo: Alargado y estilizado, con un pico largo y delgado característico.
- Comportamiento: Es una especie gregaria (vive en grupos numerosos dentro de la misma planta) y tiene una altísima tasa de reproducción.
- Inofensivo para humanos: No pica, no muerde ni transmite enfermedades a las personas o mascotas.
Síntomas de una palmera afectada
El gran peligro de este escarabajo es que el daño inicial es invisible, ya que ocurre dentro del estípite (tronco). Cuando los síntomas externos aparecen, la destrucción suele ser irreversible.
- Asimetría en la copa: Las hojas centrales se vuelven amarillas, se marchitan y caen.
- Aspecto de "paraguas cerrado": El penacho de hojas superiores se debilita y se desploma hacia los costados.
- Restos de fibras y serrín: Presencia de aserrín apelmazado y fluidos oscuros con olor fuerte en la base de las hojas.
- Orificios de salida: Pequeñas perforaciones y capullos hechos de fibra de palmera en las zonas afectadas.
- Desprendimiento total: En la fase final, la corona entera de la palmera se corta y se cae por completo.
¿A qué palmeras ataca?
No discrimina entre especies. Afecta gravemente a palmeras ornamentales exóticas como la palmera canaria (Phoenix canariensis) y la palmera datilera. También representa una amenaza letal para especies nativas sudamericanas como el pindó, el caranday y el yatay. Esto pone en riesgo reservas ecológicas invaluables como el Parque Nacional El Palmar en Entre Ríos.
Medidas de prevención y control
- Restricción de poda: Podar únicamente en los meses de invierno (junio a agosto), cuando el insecto adulto está inactivo y no vuela.
- Cuidado con las heridas: El escarabajo es atraído por el olor de los cortes; cualquier herida de poda debe sellarse inmediatamente.
- Tratamientos profesionales: En zonas afectadas se aplican inyecciones al tronco y pulverizaciones químicas ejecutadas por especialistas.
- Uso regulado de trampas: No se deben colocar trampas de feromonas particulares sin asesoramiento, ya que pueden atraer al insecto hacia zonas limpias.
- Comercio legal: Adquirir ejemplares exclusivamente en viveros registrados y certificados por organismos de sanidad vegetal.