Concordia: destacan vuelco de jóvenes al emprendedurismo

El referente calificó que ya no se trata de las expectativas de construir la gran empresa. “Hoy quizás el sueño es tratar de sobrevivir y esperar una mejor época. Yo creo que es un buen momento, si bien la situación económica es mala. Sabemos que se tiene que revertir esta situación. Lo que se ve hablando con chicos jóvenes es que hay muchas ganas de hacer cosas y hay oportunidades. Si bien el escenario es complejo, hoy por hoy las ganas le ganan a la realidad. Eso es lo que sucede. El espíritu emprendedor está y más todavía en la juventud”, dijo en LT 15 Radio del Litoral.

Consultado de las expectativas que se tienen desde el sector para el segundo semestre respondió: “Y es un poco como viene el gobierno, tratando de llegar. Se va acercando al fin de año, se van acercando las elecciones, el cambio de gobierno y se va calentando el ambiente. De alguna manera empiezan a hacer algún tipo expectativas. Sabemos que va a haber un cambio de gobierno y sea del signo político que sea va a haber un cambio importante”.

Y agregó: “Hoy por hoy, las políticas que se están aplicando son más del momento, no se están tomando medidas de fondo y eso hace que no haya expectativas a corto plazo, pero a mediano plazo si lo hay. El empresario siempre es optimista, sino no se podría dedicar a esto, siempre tiene que estar pensando que lo que viene va a ser mejor. Se están viendo algunos signos de mejoras en acciones, en compra de empresas a futuro que hace notar que habrá un cambio, no inmediato, pero sí a mediano o largo plazo”.

En tanto que de acá a diciembre, Lampazzi deslizó: “Esperemos que continúe por ese camino, pero en el corto plazo de acá a diciembre, lo que más preocupa es tratar de pasar el momento lo mejor posible y que elijamos un gobierno que solucionen los problemas de fondo que tenemos, que son bastante y muy complicado”.

Por último, se refirió a las reuniones que mantuvieron con los precandidatos a intendentes de la ciudad. “Nos estamos reuniendo con precandidatos ya desde abril, la semana que viene nos vamos a reunir con seguramente con otro candidato”, expresó.

Y finalizó: “Luego de las Paso y más cerca de las elecciones seguramente ahí sí vamos a convocar nosotros a los candidatos para tener una reunión, no solamente con la comisión directiva, sino con los asociados y con quienes se quieran acercar. La idea es poder transmitir las inquietudes que nosotros y los asociados tienen, como escuchar sus propuestas. Hasta ahora, el resultado con los precandidatos ha sido bueno porque la idea nuestra era escuchar, pero también transmitir nuestras inquietudes y abrir también la institución. El objetivo en buena parte está cumplido porque escuchamos los precandidatos luego de reunirse con nosotros y sabemos que algunas cosas que hemos hablado les ha interesado”.