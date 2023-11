Concordia: corte y protesta de recicladores

Protesta Concordia.jpg Recicladores de Concordia no recibieron respuestas.

Ludmila Fernández, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), expresó que quienes realizan tareas en la planta del Abasto se movilizaron ante falta de compromiso del municipio en el mantenimiento de las máquinas que no están pudiendo operar. “Las máquinas se rompen todo el tiempo y si no recibimos ayuda del Estado para arreglarlas, a partir de mañana no se podrá procesar más la basura de toda la ciudad”, advirtió.