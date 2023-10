Concordia: avanza la implementación de medidores de agua

El objetivo es contar con sistemas de lecturas que acompañen la duplicación en el aumento de la producción de agua potable que se generara a partir de la puesta en funcionamiento de la nueva Planta Potabilizadora. Cabe destacar que el radio de cobertura de esta medida está contemplado por avenida San Lorenzo más o menos hasta Santa María de Oro, Humberto Primo y Moreno.

Vanesa Leonardelli es la titular del Edos y destacó el primer tramo de los trabajos. “Nosotros estamos haciendo un seguimiento al estilo inspección, si bien no somos los inspectores, es una obra que lícito Enohsa está a cargo de Enercón SRL una empresa de Buenos Aires, que contrató a mano de obra local, son sanitaristas matriculados de la ciudad que están trabajando. Por suerte, con los percances propios del primer tiempo de obra, la corrección en algunas cuestiones de logística y demás, ya vamos más de aproximadamente 1.700 medidores instalados en el radio de cobertura sobre 5.000”, contó. Y agregó: “Hay muchas cosas que ajustar, que nosotros como prestadora le vamos marcando, son correcciones que por ahí hace que demore un poquito más al principio, pero es el ritmo de toda obra”.

La funcionaria precisó que uno de los aspectos que se está resolviendo es que hay usuarios que manifestaron que ya poseen el medidor de agua, pero de todas maneras le está llegando la notificación. “Esa es una de las cuestiones a corregir. Nos pidieron a nosotros una nota como empresa prestadora para avisar a los ciudadanos y la gente que lo está distribuyendo la verdad que no ha tenido criterio en esas cuestiones. Me parece que ha sido a un estilo folletería y eso lo remarcamos nosotros que por ahí tengan el cuidado de hablar con el vecino, si pueden golpearle la puerta, si no están bueno dejarlo en la notificación debajo de la puerta, pero verificar esas cuestiones. Nos ha pasado que nos han preguntado cuando ya tienen el medidor instalado sobre paredes o sobre veredas. A eso que no lo tengan en cuenta porque es lógico que no se van a colocar dos”, precisó.

No obstante aclaró: “Lo pedimos con Enohsa que me pareció buenísimo, porque si bien, esto era para la colocación de 5.000 nuevos medidores, hay muchos vecinos han sufrido el robo de los medidores en la ciudad, en la zona céntrica sobre todo, porque son medidores antiguos de cuerpo de bronce y demás. Acá en la ciudad, en nuestra reglamentación a diferencia de otras ciudades, el vecino tiene que volver a colocarlo y muchas veces no ha podido hacerlo por un tema de costo, porque en fin sabemos cómo está la situación. Entonces pedimos poder trabajar en esos lugares para reemplazarlo también y así no vaya a cargo del vecino, así que eso está autorizado. Por ahí van a ver que si van a trabajar en alguna caja vacía donde el medidor no está desde hace un tiempo le pedimos a la empresa que lo instalen. Pero en el caso de que esté funcionando no, no se toca”.

Consultada Leonardelli si la instalación del medidor tiene un costo para el usuario, respondió: “Nosotros siempre le pedimos, que ante cualquier duda, se acerquen a la empresa. Es un programa que a nosotros nos motiva porque no se hizo arbitrariamente la elección del radio donde se iba a trabajar, sino que se pensó también con un estudio tarifario. Vimos que, por lo general, en nuestro radio de cobertura el porcentaje mayor de cobrabilidad estaba en esa zona y había que beneficiarla de alguna manera porque son los contribuyentes que siempre están aportando a la empresa. Toda la primera parte del programa, la instalación es sin cargo, sí nos permite y nos avala terminando bien esta obra, –si la empresa cumple en tiempo y forma y demás– que el BID otorgue una segunda etapa, donde nos dan los medidores a nosotros y ahí sí podemos cobrar la instalación, fuera de ese radio, pero no es en esta primera etapa”.

La funcionaria insistió que fuera del radio de San Lorenzo hasta Santa María de Oro y Humberto Primo hasta Moreno, la cobrabilidad varía pero tienden a bajar entre un 66% y un 33%, y menores al 33% ya en la zona de crecimiento noroeste de la ciudad y periferia. Para estas personas que pagan una multa por la no tenencia del medidor, se podrán acercar al Edos para realizar un plan de instalación. “Eso será para una segunda etapa, no ahora”, remarcó.