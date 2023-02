Concordia: asegura que le creció el pelo tras el Covid-19

Embed

Russo vive en Concordia y desde hace 17 años atiende la carnicería ubicada en Asunción y Entre Ríos. A mediados de 2020, como tantos otros, se contagió de Covid-19. Si bien la enfermedad lo tuvo a maltraer, pudo recuperarse y tiempo después retomar su vida normalmente.

Según su testimonio, pocos meses más tarde notó que comenzó a crecerle el cabello. Consultó con su médico de cabecera y tras algunos estudios de rutina fue el doctor el que le confirmó que podía ser a consecuencia de virus.

carnicero concordia 2.jpg La historia de Gustavo Russo, carnicero oriundo de Concordia, fue inspiración para la canción Peinando los 50, del grupo concordiense Bicho Raro

“Al conocer los hechos, me llamaron de una radio y universidad local para entrevistarme. Yo, en broma les decía que, para mí, la crecida de pelo era porque tomo mucha cerveza”, comentó Russo.

Lo ocurrido fue comentado de boca en boca hasta que llegó a uno de los integrantes de la banda Bicho Raro.

“Gustavo me contó la historia y yo no lo podía creer. Era algo surrealista. Le pedí permiso para componerle una canción, y me dio el okey. La letra cuenta en tono humorístico todo el suceso, dejando el interrogante abierto sobre si la nueva cabellera es un efecto del Covid o un caso de 'lobizón', dado que el protagonista, además, es el ¡séptimo hijo varón de la familia!”, resumió Agustín, el guitarrista de la banda.

El tema se puede encontrar en las redes sociales de la banda (@bichoraroconcordia) y además se realizó un videoclip de la canción, que tiene como actor principal a Gustavo, el carnicero protagonista de esta historia.

El video puede verse en Youtube y la canción se encuentra disponible en Spotify desde el pasado 6 de enero, que fue la fecha de lanzamiento.

Acerca de Bicho Raro

Bicho Raro es una banda de Concordia formada en el año 2013, que interpreta canciones de autoría propia fusionando diversos estilos, entrelazando rock, candombe, reggae y cumbia, con matices folklóricos de chamarrita, rasguido doble y carnavalito, las cuales abordan temáticas regionales, en busca de un estilo propio, aportando a la identidad “riouruguayense”.

La agrupación realizó la grabación de dos EPs. El primero, grabado entre 2016 y 2018, denominado Enchorrada Litoral, y luego de un parate obligado por la pandemia, a principios del 2022 salió a la luz el segundo E.P. denominado Superantropical. Está integrada por “Pol” Hegglin en voz, “El Chino” Rosenbaum en guitarra y charango, “Manolo” Gaztambide en percusión, “Jey Jey” Richard en guitarra, “El Alemán” Wurfel en bajo, y “Uli” Orge en teclados.

Durante estos años Bicho Raro se presentó en numerosos escenarios regionales (Concordia, Paraná, Concepción del uruguay, Federación , entre otros), participó de distintos eventos culturales, como la Fiesta Nacional de la Citricultura, la Fiesta del Río, llegó además a ser finalista del concurso Culturarte que consagraba a las mejores bandas de la ciudad.