Concordia: advierten por problemas en informalidad laboral

Recientemente se conoció un incremento salarial por parte de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca). El acuerdo es del 27% por tres meses y se lo abonará de manera escalonada en 7,5% en julio, 7,5% en agosto y 7,5% septiembre, más el 4,5% como recupero del trimestre anterior. Desde el gremio de los empleados de comercio de Concordia manifestaron su conformidad ante el anuncio, no obstante manifestaron la problemática que vive la ciudad relacionada a la informalidad laboral y apuntó a la falta de controles.

Al mismo tiempo advirtió en LT 15 Radio del Litoral: "Esperemos que la inflación pueda ser un poco menor –en septiembre–, no sé cuánto va a estar el costo de vida. Nosotros prácticamente siempre estamos al filo del costo de vida, que más o menos hoy son 215.000 pesos”.

En cuanto a la problemática en Concordia y respecto a que el aumento llegue a los trabajadores de Concordia comentó: “Nosotros tenemos una cuestión bastante compleja en el tema porque tenemos muchos trabajadores informales, trabajos de media jornada que en realidad por ahí no están tan disfrazados. Entonces no va a llegar a todos, va a llegar a una cantidad. Nosotros tenemos un universo de 4.000 trabajadores en Concordia y la idea es que todo el mundo tenga el aumento y todos puedan recuperar un poco el salario”.

Justamente, en cuanto a la informalidad laboral y salarios por debajo de lo estipulado por el vigente acuerdo criticó: “Ante la falta de trabajo esta práctica es muy usual en este momento. Hay gente que está inscripta por media jornada, pero tiene un salario topiado y cobran 100, 120.000, 130 mil, 140.000 pesos. Se le paga un poco en blanco y la otra parte le dicen 'yo acá te pago esto y si no te gusta en la calle tengo 40 personas que están esperando para empezar a trabajar'. Hoy todo el mundo cuida el empleo, no es fácil. Todos los empleos nuevos que hoy se toman, prácticamente son informales. Uno de cada 10 son informales”.

Simonetti advirtió que este tipo de práctica se da en los comercios de capitales locales, no así en las firmas foráneas. “El gran comercio no quiere problemática. Las grandes empresas que hay en Concordia, llámese Carrefour, Diarco no están en ese tema. Las pymes, pequeñas empresas, como la promoción del empleo que toman estos trabajadores, que el Estado les paga cuatro o cinco meses el sueldo. Ellos lo toman y al final de eso, porque la finalidad es que ese trabajador quede inscrito, realmente lo deja porque no hay control. Hoy es fácil tomar un trabajador en negro porque no hay inspecciones de ningún tipo. El Ministerio no está en la calle, sí la AFIP. El Ministerio no está todo el día en la calle buscando trabajadores, hoy los comerciantes no tienen problema en tomar un trabajador en negro, ellos saben que se ahorran todo”, remarcó.

“Se privilegia –continuó– mucho el trabajo de calidad, el trabajo que vienen de estas grandes empresas como Maxiconsumo que viene y van a tomar más de 100 trabajadores y por eso tenemos 1.000, 2.000 inscritos para para tomar 100 trabajadores, y las Pymes aprovechan de toda esa situación”.

Por último, el gremialista manifestó que desde su sector intentan mejorar las condiciones, pero muchas veces carecen de herramientas. "Nosotros todos los días estamos tratando de mejorar las condiciones de muchos trabajadores, pero no es sencillo porque la falta de trabajo hace que muchas veces no podamos reclamar porque el trabajador no lo puede hacer porque se va a quedar sin trabajo. Hay que esperar que el país empiece a cambiar y seguramente si cambia va a mejorar la situación que tenemos, hay muchos gremios que están también en situaciones difíciles", finalizó.