Cambios en la Policía: los nuevos 17 jefes y subjefes departamentales entrerrianos

El ministerio de Seguridad dispuso cambios en las Jefaturas y otras áreas de la policía para optimizar el funcionamiento de la institución. Todos los nombres.

17 de diciembre 2025 · 09:52hs
El ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, a cargo de Néstor Roncaglia, dispuso cambios en la estructura de la Policía, con cambios en las 17 Jefaturas Departamentales y distintas áreas de la repartición policial. En el decreto N° 3641, fechado el 16 de diciembre, se argumenta que en el marco del fortalecimiento y la optimización del servicio de seguridad pública en la provincia, la Jefatura de Policía promovió una serie de relevos y designaciones en las funciones que actualmente desempeñan Oficiales Jefes Superiores en distintas áreas de la repartición policial. Estas modificaciones responden a estrictas razones de servicio y tienen como objetivo mejorar la eficiencia operativa y organizacional de la institución policial, en beneficio de la sociedad en su conjunto.

Así, a propuesta del Jefe de Policía de la Provincia, Claudio González, se designaron Directores, Subdirectores, Jefes y Subjefes de Policía Departamental entre oficiales superiores y jefes en actividad. Se informó que se tuvieron en cuenta los antecedentes personales de los oficiales involucrados, conforme surge de los legajos obrantes en el sistema policial, y se contó con las correspondientes intervenciones técnico-legales de los organismos jurídicos competentes, las cuales no han formulado objeciones a la prosecución del trámite.

LEER MÁS: Tensión en la Unidad Penal N°1 de Paraná: fuga de internos, persecución policial y refuerzo de seguridad

Las designaciones

-DIRECCIÓN GRAL. DE PREV. DE DELITOS RURALES: Comisario Mayor Dn. ALLEGRINI Cristian Andrés,

-DIRECCION GRAL. DPTALES. DEL URUGUAY: Comisario Mayor Dn. MOREYRA Jorge Alberto,

-DIRECCIÓN GRAL. DE ASUNTOS INTERNOS: Comisario Mayor Dn. SILVA Pedro Alfredo

-DIRECCIÓN GRAL. DE OP. Y SEGURIDAD PÚBLICA: Comisario Mayor Dn. CABELLO DEL CAMPO Diego Martín

-DIRECCIÓN GRAL DE DROGAS PELIGROSAS: Comisario Mayor Dn. PASSADORE Claudio Benito

-DIRECCION GRAL. DE AYUDANTIA, PLANEAMIENTO Y DESARROLLO ESTRATEGICO: Comisario Mayor Dña. BUTALA FARBER Fabiola Andrea

-SUB DIRECCIÓN GRAL. DE AYUDANTIA, PLANEAMIENTO Y DESARROLLO -ESTRATEGICO: Comisario Inspector Dn. VECCHIO Mariano Andrés

-SUB. DIRECCION GRAL. DPTALES. DEL PARANÁ: Comisario Mayor Dn. PEREZ José María

-SUB. DIRECCIÓN GRAL. DE DROGAS PELIGROSAS: Comisario Inspector Dn. PREISZ CASAS Pablo Gastón

-SUB. DIRECCIÓN GRAL. DE OP. Y SEGURIDAD PÚBLICA: Comisario Mayor Dn. TELLO Martín Ramón

-SUB DIRECCIÓN GRAL. DE ASUNTOS INTERNOS: Comisario Inspector Dña. CAPELLINO Sonia Mariela

-SUB DIRECCIÓN GRAL. DE ADM. Y LOGISTICA: Comisario Inspector Dn. RETEGUI Miguel Eduardo

-SUB. DIRECCION GRAL. DPTALES. DEL URUGUAY: Comisario Mayor Dn. BAEZ Luis Alberto

-SUB. DIRECCIÓN GRAL. DE INSTITUTOS POLICIALES: Comisario Inspector Dña. CORNEJO María del Rosario

-SUB. DIRECCIÓN GRAL. DE POLICIA CIENTIFICA: Comisario Inspector Dn. GRINOVERO Alberto Martin

-SUB DIRECCIÓN GRAL. DE PREV. DE DELITOS RURALES: Comisario Inspector Dn. LUDI, Horacio Raúl

-JEFATURA DEPARTAMENTAL ISLAS: Comisario Inspector Dn. RIQUELME Héctor Esteban

-JEFATURA DEPARTAMENTAL FELICIANO: Comisario Mayor Dn. RAMIREZ, Romualdo Javier

-JEFATURA DEPARTAMENTAL TALA. Comisario Inspector Dn. CEPEDA Lucio Martín

-JEFATURA DEPARTAMENTAL FEDERAL. Comisario Inspector Dn. DELLA GIUSTINA Daniel Marcelo

-JEFATURA DEPARTAMENTAL LA PAZ: Comisario Mayor Dn. SCHMUNK Carlos Ariel

-JEFATURA DEPARTAMENTAL GUALEGUAYCHU: Comisario Inspector Dn. URROZ DENADAY Ramiro

-JEFATURA DEPARTAMENTAL VICTORIA: Comisario Inspector Dn. DONDA Roberto Carlos Jesús

-JEFATURA DEPARTAMENTAL PARANÁ: Comisario Inspector Dn. GONGORA Hernán Walter

-JEFATURA DEPARTAMENTAL COLON: Comisario Inspector Dn. MARTINEZ Héctor Leonardo

-JEFATURA DEPARTAMENTAL FEDERACIÓN: Comisario Inspector Dn. VALDEZ PUENTE Luis Cristian

-SUB. JEFATURA DEPARTAMENTAL FEDERACIÓN: Comisario Inspector Dn. PEREYRA Marcos Misael

-SUB. JEFATURA DEPARTAMENTAL FEDERAL: Comisario Inspector LUNA, José Luis,

-SUB. JEFATURA DEPARTAMENTAL GUALEGUAYCHU: Comisario Inspector Dn. ASLER Mauricio Oscar

-SUB. JEFATURA DEPARTAMENTAL FELICIANO: Comisario Inspector Dn. WASINGER Diego Gustavo

-SUB. JEFATURA DEPARTAMENTAL VICTORIA: Comisario Inspector Dn. RIOS Ricardo Daniel

-SUB. JEFATURA DEPARTAMENTAL GUALEGUAY: Comisario Inspector Dn. FERREYRA Mauricio Ariel

-SUB. JEFATURA DEPARTAMENTAL PARANÁ: Comisario Inspector Dn. CLAUCICH Juan Pablo

-SUB. JEFATURA DEPARTAMENTAL COLÓN: Comisario Inspector Dn. FURLONG Juan Martin

-SUB. JEFE JEFATURA DEPARTAMENTAL SAN SALVADOR: Comisario Inspector, Dn SCHWINDT Darío Martin

