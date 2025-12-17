El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su último informe indica que este miércoles 17 de diciembre se presenta con buenas condiciones del tiempo en Entre Ríos. Suben las temperaturas y se prevén hasta 31 grados.
Entre Ríos: miércoles con buen tiempo y máximas de 31 grados
El SMN pronostica tres días estables y con calor en Entre Ríos, pero luego llegaría un nuevo sistema frontal que provocaría inestabilidades
Serán tres días estables esta semana, con un aumento gradual del calor. Miércoles, jueves y viernes serán jornadas con buen tiempo. En tanto, el sábado volverían las inestabilidades a la provincia.
El pronóstico extendido anticipa que el fin de semana regresaría un sistema frontal que provocará lluvias y tormentas de variada intensidad, que podrían darse entre el sábado y el domingo.
Temperatura
*En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 15 grados y la máxima alcanzará los 30 grados. Se prevé cielo entre despejado y algo nublado.
*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 14 grados y una máxima de 29 grados. Allí también se indica cielo despejado con muy escasa nubosidad.
*En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 15 grados y una máxima de 31 grados. Se informa cielo entre ligeramente y parcialmente nublado durante la jornada.
*En Victoria y Gualeguay anuncian 15 grados de mínima y 31 grados de máxima, con cielo también entre ligeramente y parcialmente nublado.