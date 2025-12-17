El SMN pronostica tres días estables y con calor en Entre Ríos, pero luego llegaría un nuevo sistema frontal que provocaría inestabilidades

Entre Ríos: miércoles con buen tiempo y máximas de 31 grados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su último informe indica que este miércoles 17 de diciembre se presenta con buenas condiciones del tiempo en Entre Ríos. Suben las temperaturas y se prevén hasta 31 grados.

Serán tres días estables esta semana, con un aumento gradual del calor. Miércoles, jueves y viernes serán jornadas con buen tiempo. En tanto, el sábado volverían las inestabilidades a la provincia.

El pronóstico extendido anticipa que el fin de semana regresaría un sistema frontal que provocará lluvias y tormentas de variada intensidad, que podrían darse entre el sábado y el domingo.

Entre Ríos: miércoles con buen tiempo y máximas de 31 grados

Temperatura

*En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 15 grados y la máxima alcanzará los 30 grados. Se prevé cielo entre despejado y algo nublado.

*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 14 grados y una máxima de 29 grados. Allí también se indica cielo despejado con muy escasa nubosidad.

*En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 15 grados y una máxima de 31 grados. Se informa cielo entre ligeramente y parcialmente nublado durante la jornada.

*En Victoria y Gualeguay anuncian 15 grados de mínima y 31 grados de máxima, con cielo también entre ligeramente y parcialmente nublado.