Los incendios en la zona del Delta, específicamente en las islas de jurisdicción entrerriana frente a la ciudad de Rosario, están fogoneando un problema que excede lo ambiental. Si bien la situación varía de acuerdo al clima, hay días en los que el aire se torna irrespirable en zonas urbanas de “La Chicago Argentina”, y lo peor es que el humo está afectando a buena parte del litoral santafesino e incluso a algunas localidades de Buenos Aires.

Todo comenzó a principios de año cuando se detectaron focos de incendio cercanos a cursos de agua o de trazas viales, como el caso del puente Victoria-Rosario. Aunque entre mayo y julio, los incendios más profusos se dieron dentro de las islas y en lugares de difícil acceso.

El daño ambiental, pero sobre todo el perjuicio a la salud de la población, hizo que la cuestión llegara a manos de la Justicia: en forma simultánea se tramita un expediente en el fuero penal, y el restante en el ámbito civil. Del mismo modo, se presentaron sendos amparos colectivos impulsados por organizaciones ambientales de Santa Fe y Entre Ríos. Se trata de un entramado jurídico que avanza a paso lento, y que en los últimos días disparó la imputación de siete personas, en su mayoría propietarias de los terrenos.

Hoy habrá novedades ya que en la órbita penal comenzará la ronda de declaraciones indagatorias a los acusados, que debido a las restricciones impuestas por la pandemia y la cuarentena se realizarán en los tribunales de Rosario.

El neurólogo José María Vicenti, uno de los imputados en la causa, deberá presentarse hoy a la 9 en sede tribunalicia.

Indignado por la situación que le toca vivir, accedió a hablar con UNO sobre los hechos que se le atribuyen: “Un amigo me ayudó con una cuestión satelital para saber donde empezaron los fuegos; porque si te prenden fuego el auto en la puerta y te quieren cobrar por la acción del humo, aparte de perder al auto tenés que cargar por lo que generó el humo. No es tan así. Estoy afectado al igual que todos los rosarinos, aspirando esa porquería", se defendió el profesional de la salud.

En otra intervención explicó que hace ocho años dejó de ir a las islas. “Figuro en una escritura como uno de los dueños de un pedazo de isla que compré hace diez años con un grupo de médicos”, confesó. También explicó que el hecho de estar involucrado en una causa judicial lo perjudica en su actividad laboral. “Esto es muy duro, porque soy médico y uno se pone a la altura de donde lo ven. No es pedantería, pero a mí me ven en un alto y me costó mucho llegar ahí después de 47 años. Y que vengan a poner en el imaginario de la gente a un médico con un fósforo prendiendo pasto, no me parece ni sano ni bueno ni justo”, argumentó.

Tanto a Vicenti, como al resto de los imputados, se los acusa por la presunta violación a los artículos 186 y 194 del Código Penal (incendio intencional y entorpecimiento de medios de transporte), y la ley 24.051 de residuos peligrosos. La causa se tramita en la fiscalía de Victoria, a cargo de Carlos García Escalada, quien pese al pedido de este medio se excusó de realizar declaraciones sobre el avance de la investigación.

Avance en la causa civil

Dos organizaciones ambientales de Rosario presentaron una acción preventiva del daño ambiental que se sustancia en el juzgado Federal 2 de Paraná. Se trata de las ONG Cuenca Río Paraná y Foro Medio Ambiental, que además de la mencionada acción civil se presentaron como querellantes en dicho proceso.

El letrado destacó que ayer se logró notificar de la medida cautelar al Gobierno de Entre Ríos, a la Municipalidad de Victoria, a la Gendarmería y a la Prefectura, “para que cumplan con las órdenes de control que estableció el juez Daniel Alonso”. Es decir que comienza a regir el plazo legal para que “ante la omisión de esas funciones, el juez impartió las órdenes concretas con el carácter de orden judicial. Si había focos ígneos prendidos en el momento de la notificación, no lo van a poder resolver de manera instantánea. Se supone que tienen la obligación y el deber de ponerse a trabajar”. Al hacer una valoración de las imputaciones contra los titulares de algunos lotes donde se detectaron incendios y de la estrategia del fiscal Escalada, el abogado comentó: “El funcionario va a tener que investigarlo cabalmente, porque no existe responsabilidad penal, por el mero hecho de ser propietario. Tiene que haber alguna vinculación directa con el acto, es decir en este caso causar el incendio. Obviamente resulta poco factible y hasta poco creíble que propietarios de ese poder económico estén en el campo encendiendo el fuego. Es probable que hayan impartido una orden, entonces el fiscal deberá encontrar la figura penal correspondiente, que no será la de autor, podrá en su caso de la coautor o instigador”. Maggi planteó que diferente es el análisis en la responsabilidad civil: “El solo hecho de ser propietario ya te coloca como responsable. Si tenés una propiedad tenés que cuidarla de manera adecuada, garantizar el deber de seguridad, para que no dañe a terceros ni tampoco al ecosistema. Un ejemplo fácil de comprender es cuando un pedazo de mampostería se desprende de un inmueble y lastima a alguien. Acá se podría hacer alguna analogía con respecto a ese ejemplo”. El letrado relató que en los últimos días el problema ambiental se agravó e incluso con la caída de ceniza que se fue acumulando en zonas urbanas.

En Victoria piden investigar otras hipótesis

La viceintendenta de Victoria, Norma Schuth, señaló que “todo el mundo está responsabilizando a los propietarios y ganaderos. Y se olvidan que tiene mucho que ver en esta quema los comportamientos naturales que estamos teniendo en el Delta”. Mencionó entre las razones a la “gran sequía, la invasión a lo largo de la traza vial de acampantes, cazadores furtivos, pescadores, que a diario han sido invitados a evacuar ese lugar”.

En diálogo con UNO la funcionaria agregó: “Se han producido importantes volúmenes de restos orgánicos en el fondo del río y cualquier foco ígneo hace que tome fuego”.