River Plate pierde contra Argentinos Juniors en La Paternal

River Plate se mide con el Bicho de visitante por la quinta fecha del torneo. Están 1 a 0 en el primer tiempo tras el tanto de Hernán López Muñoz.

Este jueves, desde las 21.15, River visita a Argentinos por la quinta jornada del Torneo Apertura, en busca de una nueva victoria que lo haga olvidar la dura derrota sufrida ante Tigre. Para este partido, Marcelo Gallardo no podrá contar con Fausto Vera, que fue expulsado contra Tigre. Además, el DT sorprendió con la convocatoria de Joaquín Freitas, delantero de la Reserva, y prepara un cambio de esquema y cuatro modificaciones en el once.

Tras el desgarro en el sóleo que sufrió el 4 de enero al que le siguió una inflamación en el tendón de aquiles, Franco Armani ya se entrena a la par de sus compañeros, pero aún no tiene el alta médica y ni siquiera formó parte de la lista de convocados. Por este motivo, el titular seguirá siendo el juvenil Santiago Beltrán, que si bien recibió cuatro goles en el duelo con el Matador de Victoria, acumuló tres vallas invictas en las primeras tres jornadas.

En la defensa, el Muñeco optaría por una línea de tres. Paulo Díaz reemplazaría al expulsado Fausto Vera y conformaría un tridente con Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero. Además, regresará a la titularidad Marcos Acuña, en lugar de un criticado Matías Viña.

Hasta ahí, cierta normalidad. De mitad de cancha en adelante, el DT sorprendió con cambio de forma y de nombres. Aníbal Moreno, fija siempre que esté en condiciones físicas, será acompañado por Kevin Castaño en el medio, y Giuliano Galoppo y Tomás Galván en los costados, para darle forma a lo que probablemente será una línea de cuatro volantes en línea.

Delante estará Juan Fernando Quintero como enlace, libre en una cancha en la que no abundan los espacios, y tendrá para abastecer a solamente un delantero: Agustín Ruberto. Ni Maximiliano Salas ni Facundo Colidio, el pibe de 20 años será titular por primera vez en su carrera. En el banco, además de los ya mencionados, estará otro juvenil, Joaquín Freitas, que viene de hacer un doblete en Reserva.

Minuto a minuto

34 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINOS JUNIORS!

Hernán López Muñoz marcó el 1-0 con un zurdazo cruzado en el área, luego de que Lucas Martínez Quarta perdió la pelota con el equipo mal parado.

30 minutos: primeras atajadas de Santiago Beltrán

El arquero de River Plate le contuvo un cabezazo a Tomás Molina y, segundos después, rechazó un disparo de Hernán López Múñoz desde lejos.

23 minutos: partido parejo en La Paternal

Ambos equipos se disputan la pelota en un trámite friccionado en la mitad de la cancha.

12 minutos: Marcos Acuña, amonestado

El Huevo recibió la tarjeta amarilla por una falta a Leandro Lozano. Es el segundo del Millonario junto a Gonzalo Montiel.

7 MINUTOS: ¡MONTIEL FALLÓ UN MANO A MANO!

El hombre de River Plate quedó frente a Brayan Cortés y ensayó un remate que se fue al lado de un palo. Cachete reclamó un penal por una falta inexistente de Emiliano Viveros al defensor.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

ALINEACIÓN CONFIRMADA DE ARGENTINOS JUNIORS!

Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Kevin Coronel; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz, Emiliano Viveros; Hernán López Múñoz y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

20:11 hsHoy

¡FORMACIÓN CONFIRMADA DE RIVER PLATE!

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel; Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Aníbal Moreno, Kevin Castaño, Tomás Galván, Juanfer Quintero; Agustín Ruberto. DT: Marcelo Gallardo.