SMN: se amplió la alerta naranja por tormentas severas para Entre Ríos

El SMN emitió una alerta meteorológica de nivel naranja por tormentas fuertes o localmente severas, que abarca a una amplia zona del centro y este del país.

24 de octubre 2025 · 21:39hs
El SMN amplió la alerta naranja por tormentas severas a toda Entre Ríos. 

El SMN amplió la alerta naranja por tormentas severas a toda Entre Ríos. 

En las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), amplió una alerta meteorológica de nivel naranja por tormentas fuertes o localmente severas, que abarca a una amplia porción del centro y este del país.

El SMN amplió la alerta naranja

Según el organismo, el aviso de alerta naranja por tormentas severas para el sábado por la mañana, incluye a Entre Ríos y zonas de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Santiago del Estero, Chaco.

El norte de Córdoba, Santiago del Estero, norte de Santa Fe, Chaco, Corrientes y norte de Entre Ríos, serán afectados por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas mayores a los 100 km/h, anticipó el SMN.

En tanto que el SMN prevé valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

En este marco, el sur de Entre Ríos, sudeste de Santa Fe y este de Buenos Aires serán afectados por tormentas con lluvias intensas, que podrían dar lugar a valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm.

Dejanos tu comentario