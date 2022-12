Colectivos: este es el esquema oficial de frecuencias en verano

Colectivos transporte público Paraná horarios 1.jpg Foto: UNO/Juan Manuel Hernández

El empresario confirmó a este medio que los horarios difundidos por algunos portales la noche del lunes no son los oficiales. Las líneas que contarán con un recorrido de verano son: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, Área Metropolitana (AM), 20, 22, 23, 24 y Acceso Norte (AN) Suburbano Provincial.