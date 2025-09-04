Uno Entre Rios | La Provincia | UTA

UTA confirmó un paro de colectivos para este viernes en Paraná

A través de un comunicado, UTA confirmó desde las 0 de este viernes habrá un cese total de actividades por no haber cobrado la totalidad del sueldo.

No habrá colectivos en la ciudad de Paraná este viernes.

Choferes de colectivos de Paraná, enrolados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA), irán al paro desde las 0 de este viernes en Paraná, según lo indicaron en un comunicado. De acuerdo a lo informado, el motivo es que las empresas han pagado el 50% del salario de agosto.

La medida de fuerza, que fue evaluada y ratificada en un plenario de delegados, se concretaría solo en las líneas de la capital y no en las del Área Metropolitana, donde sí habrían abonado el 100% de los salarios.

Paro de Colectivos
El comunicado emitido por el gremio, señala que la medida de fuerza se debe a “no haberse hecho efectivo, la totalidad del pago de los haberes correspondientes al mes de agosto de 2025, por parte de las Empresas Urbanas (Mariano Moreno y ERSA Urbano) con asiento en la ciudad de Paraná”, resume el comunicado.

UTA Paraná paro
