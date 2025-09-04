Choferes de colectivos de Paraná, enrolados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA), irán al paro desde las 0 de este viernes en Paraná, según lo indicaron en un comunicado. De acuerdo a lo informado, el motivo es que las empresas han pagado el 50% del salario de agosto.
UTA confirmó un paro de colectivos para este viernes en Paraná
A través de un comunicado, UTA confirmó desde las 0 de este viernes habrá un cese total de actividades por no haber cobrado la totalidad del sueldo.
4 de septiembre 2025 · 17:48hs
La medida de fuerza, que fue evaluada y ratificada en un plenario de delegados, se concretaría solo en las líneas de la capital y no en las del Área Metropolitana, donde sí habrían abonado el 100% de los salarios.
El comunicado emitido por el gremio, señala que la medida de fuerza se debe a “no haberse hecho efectivo, la totalidad del pago de los haberes correspondientes al mes de agosto de 2025, por parte de las Empresas Urbanas (Mariano Moreno y ERSA Urbano) con asiento en la ciudad de Paraná”, resume el comunicado.