Colectivos: choferes analizan endurecer la medida de fuerza e ir al paro total

No hay plata para los choferes y Paraná sigue sin colectivos

Se recordará que, el pasado martes por la tarde y de forma sorpresiva, UTA anunció la medida de fuerza por tiempo indeterminado y hasta que se llegue a un acuerdo con la empresa, a quienes reclaman una deuda de dos cuotas de $250.000 a todos los trabajadores. Si bien se emitió una resolución de conciliación obligatoria, que establecía dejar sin efecto la retención de servicios, el gremio no obedeció ya que "hay una deuda de haberes", había explicado Londero a UNO.

Colectivos Paraná Paro.jpg Foto: Archivo UNO

A raíz de esta situación Buses Paraná negó una deuda y se calificó a la medida de fuerza como "intempestiva e irracional" y habían solicitado a la Secretaría de Trabajo declarar ilegal la retención de servicio y la aplicación de sanciones a la entidad gremial.

Como ocurrió en anteriores oportunidades, se aguardaba que Provincia o el Municipio liberaran fondos para destrabar el conflicto. No obstante el concejal, Enrique Ríos, indicó que la Municipalidad de Paraná no puede aportar recursos económicos en este caso: " La problemática pasa por incumplimiento de pautas salariales acordadas en paritarias. En Paraná, los trabajadores reclaman una deuda salarial. La Municipalidad no participa de lo que se resuelve en paritarias y ha acompañado con adelanto de subsidios para que esto se solucione", explicó en declaraciones a Radio Plaza.