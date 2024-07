Sin novedades: continúa la retención de servicios del transporte en Paraná

Este jueves se cumple el tercer día de retención de servicios que realiza la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en Paraná y el Área Metropolitana. La medida de fuerza, que se realiza de 7 a 10 y de 18 a 21 horas, inició con motivo de una deuda de dos cuotas de $250.000 por parte de Buses Paraná a los trabajadores. No obstante, la empresa afirma estar al día con los pagos.

"Hasta el momento sigue todo igual" , indicó a UNO Francisco Londero, delegado de UTA, "Se nos notificó la orden de conciliación obligatoria, pero se respondió el rechazo porque hay una deuda de haberes" . En este sentido, indicó que no hay diálogo con la empresa y destacó el entrecruce de versiones con Buses Paraná.

colectivo paro UTA parada garita.jpg UNO / Mateo Oviedo

Por otro lado, adelantó: "Deberíamos tener una reunión preliminar, así que vamos a ver si sigue todo igual o se incrementará la medida de fuerza".

El trasfondo del nuevo conflicto del transporte en Paraná

Se recordará que el martes por la tarde, de forma sorpresiva, UTA anunció una medida de fuerza que consiste en la retención de servicios en la ciudad entre las 7 y 10 de la mañana y desde las 18 hasta las 21 horas por tiempo indeterminado hasta que se llegue a un acuerdo con la empresa, a quienes reclaman una deuda de dos cuotas de $250.000 a todos los trabajadores.

Durante la noche de ese mismo día la Secretaría de Trabajo emitió una resolución de conciliación obligatoria por 15 días hábiles y fijó una audiencia de conciliación para el jueves 1° de agosto a las 11 en la sede del organismo en calle Buenos Aires. Sin embargo, el gremio no obedeció.

UTA choferes paro de colectivos 2.jpg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

El miércoles Buses Paraná emitió un comunicado donde indicó: "Resultan totalmente falsas las manifestaciones de la UTA Seccional Entre Ríos respecto de que se adeuda la suma de $250.000 a cada trabajador". En este sentido, indicaron que el martes se realizó una audiencia para "buscar una salida conjunta al reclamo" y aclararon: "Tanto las empresas como la representación del Municipio y la Provincia solicitaron un tiempo suficiente para analizar una salida (...) Sin embargo, luego de la audiencia, en forma intempestiva e irracional, sin previo aviso ni comunicación a la Autoridad de Aplicación Laboral o a la Agrupación, UTA ejecutó una medida de fuerza, dejando librados a su suerte a los usuarios del sistema, privándolos así de generar alternativas de traslado".

Marcelo Lischet Buses Paraná colectivos paro del trassporte.jpg

Finalmente, la empresa adelantó que se solicitó a la Secretaría de Trabajo declarar ilegal la retención de servicios y que pedirán la aplicación de sanciones a la entidad gremial.

En este sentido desde UTA se ratificó a UNO que existe una deuda para con los trabajadores: "Nosotros no estaríamos aptos para no acatar la conciliación obligatoria si no hubiera una deuda hacia nosotros", explicó Francisco Londero, "nos avala la ley en continuar con la retención de servicios".