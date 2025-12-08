Parque Provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay: concretan mejoras de infraestructura

La gestión y conservación del Parque Provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay es un convenio entre Secretaría de Ambiente y el CGE

El gobierno avanza en la gestión y conservación del Parque Provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay, creado por la Ley N° 10.871 . Se trata de una iniciativa destinada a poner en valor un edificio educativo actualmente sin uso activo, que será transformado en la principal infraestructura de recepción y contacto con la ciudadanía del área natural protegida. La propuesta se impulsa a través de un convenio firmado por la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman y Alicia Fregonese, titular del Consejo General de Educación (CGE).

El plan se orienta a la refuncionalización estratégica del edificio de la Escuela Primaria N° 105 "Almirante Brown", cuya administración fue transferida a la Secretaría. El inmueble se destinará al desarrollo de un espacio de usos múltiples para el parque, con perfil de centro de interpretación y ámbito de educación ambiental. La disponibilidad del edificio facilita su rápida adecuación como punto de encuentro e información, en plena sintonía con los objetivos de conservación establecidos por la ley.

Las tareas de refacción y adecuación buscan mejorar la experiencia de la comunidad y de los visitantes del parque, y serán realizadas mediante mano de obra local. El diseño y ejecución de las tareas están a cargo de los equipos técnicos de WCS y Banco de Bosques, aliados estratégicos que concibieron el espacio como la "carta de presentación" del área natural protegida, integrando contenido museográfico y operativo esencial.

Hojman destacó: "Esta sinergia nos permite transformar un espacio actualmente ocioso en un activo estratégico para la conservación y la educación ambiental. La puesta en valor de este predio educativo refuerza el espíritu de la Ley N° 10.871 y le otorga un nuevo propósito al patrimonio público".

Parque Islas Rio Uruguay (1)

Por su parte, Fregonese, subrayó: "Desde el Consejo impulsamos que el patrimonio edilicio de la provincia contribuya activamente al fortalecimiento de la gestión integral del Parque y a la promoción de la cultura ambiental. Es un compromiso que sostenemos con firmeza". Además, recordó que "junto a la Fundación Banco de Bosques ya hemos celebrado un convenio centrado en la educación ambiental, creando un Espacio Educativo al Aire Libre en el Área Natural Protegida Islas y Canales Verdes del Río Uruguay, donde ofrecemos actividades gratuitas como kayak y senderismo para estudiantes, así como integramos el programa `Entre Ríos Acampa¿ para acercar la naturaleza a las escuelas de la provincia".

Cabe destacar también que la mejora en la infraestructura permitirá optimizar las tareas de fiscalización y proveer un ámbito adecuado para el personal que cumple funciones de guardaparques.