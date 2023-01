Caso Eyssartier: para la familia hubo "un claro acto de injusticia"

El pacto a favor de Marín

La familia Eyssartier ratificó la existencia de un pacto entre el abogado querellante (Marcos Rodríguez Allende), los fiscales (Álvaro Piérola y Laura Cattaneo) y los defensores (Leopoldo Lambruschini y Julio Federik) para evitar que al acusado vaya a una cárcel común. Dijo que el arreglo tuvo como principal objetivo desestimar la figura del Dolo eventual, agregado por la Ley N° 27.347 del artículo 84 del Código Penal donde puntualmente se considera la impericia, negligencia en el homicidio culposo, determinando la prisión efectiva.

Horacio Ariel Eyssartier, padre de la víctima, se acercó hasta UNO para renovar su pedido de justicia con severas críticas para los operadores jurídicos que intervinieron en la causa. Apuntó a la tarea de los fiscales porque tanto en la investigación preliminar como durante el juicio “no aportaron nada”. Sobre la labor de la fiscal Laura Cattaneo recordó que “si bien habían ratificado en Casación de que Marín no podía ejercer, no se señalaba puntualmente que no podía recetar. En ese momento la funcionaria dijo que no correspondía la aplicación del artículo 239 del Código Penal (desobediencia judicial)”.

Para Eyssartier “hubo un claro acto de injusticia, que es tan perjudicial para uno como la pérdida”.

“Era un psicópata”

Horacio regresa como en un déjà vu a las situaciones traumáticas que debió padecer su hijo a raíz de un tratamiento médico que empeoró su estado de salud y lo llevó a la muerte. “¿Cómo voy a confiar en alguien que manda a vivir solo a una persona que sufre descomposturas de tipo epilépticas? Se golpeaba y se le salía el hombro, como declaró en el expediente la doctora Abichaín, que se encargaba de eso. La primera condición que le puso fue la de vivir solo, nos decía que si se iba a la otra punta del mapa se iba a curar, cuando nunca tuvimos un problema compartiendo la casa con Horacio. En la actualidad nuestro hijo mayor vive con nosotros”, mencionó el entrevistado.

Luego reprochó la conducta del condenado por reiteradas irregularidades ocurridas durante el tratamiento, que se terminaron corroborando durante el juicio oral y público. “Lo peor que cometí fue haber permitido que se lo aislara; coincidió con mi operación de corazón. Marín era un psicópata, un mitómano. La psicopatía es una enfermedad incurable, establecen sus propias reglas y leyes, y lo que dice se lo cree”, aseguró.

Eyssartier informó que concluyó el juicio civil por daños y perjuicios, aunque en ese lapso Marín se declaró en quiebra “argumentado que él no puede pagar nada”. La familia intentó por esa vía lograr una reparación económica por la pérdida sufrida.