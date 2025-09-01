Capacitación sobre Buenas Prácticas Agropecuarias se realizó en Villaguay.

En Villaguay se realizó una jornada de capacitación técnica e intercambio sobre Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA).

En Villaguay se realizó una jornada de capacitación técnica e intercambio sobre Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA), organizada por el Ministerio de Desarrollo Económico. El encuentro se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Papa Francisco y convocó a autoridades, productores, profesionales agronómicos, docentes y estudiantes de escuelas agrotécnicas.

Durante el panel de apertura, el ministro Guillermo Bernaudo destacó la presencia de los rectores de las facultades de Ciencias Agropecuarias: Pedro Barbagelata, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y Alejandra Altamirano, de la Universidad de Concepción del Uruguay, junto a Gerónimo Cerini, de la firma El Hinojo. “De alguna manera conjugan las tres grandes aristas de las BPA: educación, sector privado y Estado”, subrayó. Agregó que el programa lleva seis años en funcionamiento, demostrando que mediante procesos serios, las estructuras privadas como la Mesa BPA contribuyen a crear políticas públicas.

Bernaudo resaltó que “Entre Ríos es líder en recuperación de envases vacíos de fitosanitarios y en investigaciones sobre brasicáceas, con cultivos de cobertura que forman parte del paquete tecnológico propio de la siembra directa”.

Capacitación en Villaguay

Señaló la importancia de que las 31 instituciones que integran la Mesa BPA fiscalicen las tareas del gobierno provincial para instalar estas buenas prácticas en la cultura productiva.

El presidente municipal, Adrián Fuertes, valoró el trabajo conjunto con el gobernador Rogelio Frigerio, el ministro Bernaudo, la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman, y las instituciones que integran la Mesa BPA. Destacó la intención de continuar cooperando en políticas de cuidado ambiental y sostuvo que jornadas como estas permiten fortalecer los vínculos entre la comunidad rural y los organismos estatales, generando mayor confianza en las acciones públicas.

Por su parte, el gerente de Producción de El Hinojo señaló: “Es fundamental comunicar a la comunidad qué, cómo y para qué producimos, fomentando el arraigo rural a través del empleo. Organizados junto a instituciones como CREA, Aapresid, escuelas y clubes, podemos informar mejor los objetivos alcanzados y retroalimentarnos de las opiniones de los vecinos”.

El director regional de INTA, Jorge Gvozdenovich, detalló que “con 22 cadenas productivas y 350 series de suelos, la erosión hídrica es un problema serio. Esta barre la porción más rica en nutrientes y favorece la aparición de malezas.

Por ello, insistimos en planificar la producción a nivel de cuencas hídricas, mediante la cooperación entre productores de cada cuenca para sistematizar la superficie agrícola”.

Destacó además que el intercambio de experiencias entre profesionales, docentes y productores facilita la adopción de técnicas innovadoras y refuerza la sostenibilidad de las explotaciones.

Participación activa de los productores

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-Hó, explicó que registrarse en el programa Productor Agropecuario Sustentable Entrerriano (PASE) ofrece beneficios como mejorar la productividad y calidad de los alimentos, reconocimiento por conciencia ambiental, descuentos en insumos y servicios, acceso a tasas preferenciales y Aportes No Reintegrables. Además, señaló que la participación activa de los productores en estas iniciativas fortalece la cultura de responsabilidad ambiental en toda la provincia.

La jornada en Villaguay reforzó la importancia de unir el sector educativo, privado y estatal para promover prácticas sostenibles, proteger el suelo y garantizar un crecimiento productivo responsable. Los participantes coincidieron en que la colaboración entre productores, instituciones y gobiernos fortalece la adopción de tecnologías, la difusión de experiencias exitosas y la planificación estratégica de la producción en cada región. La capacitación también permitió intercambiar ideas sobre innovación, desarrollo territorial y cuidado ambiental, generando un espacio para fortalecer la cooperación entre todos los actores del sector.