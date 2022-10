Cáncer de mama: cuando el diagnóstico llega a los 28 años

La mamografía es el estudio más recomendado y se indica anualmente a partir de los 40 años y cada dos años desde los 55 años en adelante. En caso de antecedente familiar de cáncer de mama los estudios deberían comenzar a los 30 años.

milagros qumio.jpg El día más feliz. Después de completar la última quimioterapia, Mili recorridó la ciudad en caravana y realizó una suelta de globos en la costanera.

Pero hay un lado B de la enfermedad que tiene que ver con que a pesar de los controles preventivos muchas mujeres no llegan a tiempo para tratarse y sanar y también con la aparición de tumores en edades cada vez más tempranas.

Este último es el caso de Milagros, la joven concordiense que hace unos meses finalizó su quimioterapia y realizó una caravana por la ciudad.

Diario UNO compartió su alegría por la finalización del tratamiento y la invitó a contar el inicio de esta historia.

"En agosto del 2021 bañándome me palpé un bulto en mi mama derecha, al principio muy pequeño. Como ya tenía un viaje programado y al principio no lo tomé con mayor importancia, recién me lo hice revisar en octubre. Primero me hicieron una ecografía mamaria, luego con los resultados de la misma me derivan a un especialista en el tema. Sus palabras fueron 'quédate tranquila que tiene todas las características de un tumor benigno' y luego me presentó dos opciones, planificar una operación en ese momento para extraerlo y analizarlo, o esperar algunas meses para ver 'su comportamiento', es decir, si crecía, si cambiaba de forma. Por supuesto opté por la primera opción", expresó.

Con su decisión tomada, Milagros pasó por el quirófano.

"El 16 de noviembre me realizaron mi primera cirugía, un millón de miedos solo por el hecho de tener que entrar a un quirófano. Aún, ni siquiera, se me cruzaba por la cabeza la palabra 'Cáncer'. Todo salió muy bien, sólo quedaba esperar los resultados de la biopsia del tumor", indicó. Según reseñan los especialistas, el estudio del patólogo -que analiza la estructura celular de la muestra extraída- requiere alrededor de unos 15 o 20 días hábiles para contar con el resultado.

"El 27 de diciembre, (habiendo pasado 41 días de mi operación), una mañana en donde sólo planificaba qué ropa ponerme y a qué lugar salir con mis amigas para recibir el año, me llegó un mensaje que me dejó casi sin palabras: 'Milagros retirá tus resultados y a la tarde te espero a primera hora en mi consultorio', en ese instante supe que algo malo pasaba. A la tarde voy a la consulta con mi novio, pasé la puerta del consultorio y mi médico me dice: 'no es lo que esperábamos pero tenes cáncer de mamá y es invasivo, carcinoma ductal invasor'", describió Mili.

Seguidamente el shock, ese instante que describe cada paciente que sentado en la silla de un consultorio escucha la palabra cáncer por primera vez.

mili 2.jpg

"Luego de escuchar esas palabras y sin entender nada de lo que estaba pasando, empecé a llorar y mientras me explicaba cada paso del tratamiento que debía realizar, en mi cabeza lo único que pensaba es 'ME VOY A MORIR'. Salimos de ese consultorio desvastados, recuerdo que pasamos por nuestra casa, preparamos el mate y como solíamos hacer nos fuimos a la Costanera a un lugar tranquilo, nos abrazamos y lloramos muchísimo, estábamos muertos de miedo, nuestros sueños, nuestros proyectos se caían a pedazos. Después de hablar durante mucho tiempo, había algo de lo que estábamos completamente seguros, la íbamos a pelear juntos hasta el final”.

Preservación de óvulos

"Luego de eso vino una nueva cirugía para extraerme ganglios linfáticos. Mientras me recuperaba de esta última intervención, mis médicos, tanto mi ginecólogo como mi oncólogo lo primero que me explicaron fue que una de las secuelas que podría tener después de realizar las quimios, sería una disminución de la posibilidad de ser madre. Al principio me parecía algo completamente secundario, ya que solo me interesa recuperarme y estar bien yo. No podía pensar en un futuro tan lejano. Hasta que comprendí que es un derecho abalado por la Ley de Oncología que brinda, sobre todo a mujeres jóvenes que aún no fueron madres, la posibilidad de preservar óvulos, antes de realizar el tratamiento de quimioterapia. El mismo procedimiento tiene una cobertura del 100% por parte de la obra social", explicó Milagros.

La quimioterapia y el pelo

"Después de haber preservado mis óvulos. El 3 de marzo de este año, me realizaron la primera de las 16 quimios planificadas, otro de los peores días de mi vida, lleno de miedos y de incertidumbre. A los 15 días, como era de esperar, mi pelo empezó a caer. Así que a los tres días decidí raparme. Y fue ahí que decidí como me iba a posicionar ante esta enfermedad que me tocaba atravesar. Sobre todo porque comenzaba la etapa en donde iba a estar expuesta todo el tiempo, a las 'miradas que tanto pesan de la gente', lo importante era que yo decidía como me iban a afectar o no 'esas miradas", compartió.

Milagros también realizó 25 sesiones de radioterapia, todo de manera preventiva porque durante las cirugías le extirparon la totalidad del tumor.

—¿Cómo era tu vida antes de que llegara la enfermedad?

—Una semana ante de recibir los resultados de la biopsia había hablado con mi jefe -trabaja en una perfumería- para acordar mi renuncia porque a partir de febrero planificaba comenzar a dedicarme a mi profesión docente como profesora de matemáticas. Pero luego de recibir mi diagnóstico todos mis proyectos se vieron suspendidos, lo que más me condicionó en ese momento fue la obra social ya que para todo lo que se venía iba a necesitar cobertura. Así que seguí con mi trabajo actual en la perfumería donde llevo 7 años.

Embed

—¿Qué herramientas tenías y cuáles fuiste incorporando para sobrellevar la enfermedad?

—Creo que una de las cosas que más me ayudó a transitar todo de esta manera fue por un lado los cambios que realicé en mi alimentación, así como también buscar un apoyo psicológico de parte de un profesional. Mis pilares durante todo este tiempo fueron mi mamá, una luchadora incansable, que me enseñó a pelearla siempre; mi familia y mis amigos, los que estuvieron ahí en cada paso. Pero sobre todo mi gran compañero, que es completamente incondicional para mí. Hace muchos años compartimos nuestras vidas y sin dudas esto fue una de las pruebas más grandes que nos presentó la vida y pudimos salir adelante juntos. Muchas veces nadie habla de la persona que acompaña el día a día de este proceso y créanme que no es nada fácil.

—¿Qué sentiste el último día de quimio? ¿Cómo fueron esas horas previas? Llevaste carteles, quién te acompañó a organizar el despliegue? ¿Cómo te despidieron las enfermeras? ¿Soñaste mucho con ese día?

—Sin dudas uno de las días más esperados, un día lleno de sentimientos encontrados. Por una lado una felicidad inmensa por finalizar esta etapa, por haberla transcurrido de una forma tan llevadera, más allá de esos momentos no tan buenos que pude superar y seguir adelante. Pero por otro lado un sentimiento de miedo a lo que iba a venir, miedo a no sentirme “protegida por las quimios". Ese día nos levantamos, por supuesto de muy buen humor, mi novio me llevó a desayunar a un lugar muy lindo antes de ir a la clínica. En la clínica me esperaba mi oncólogo, una excelente persona, que desde el primer momento no sólo me transmitió muchísima seguridad, sino que además me brindó todo su apoyo. Y la enfermera, que se encuentra a cargo del área de oncología, una de las personas más dulces que me crucé en este camino, con una empatía inmensa y un trato maravilloso hacia todos sus pacientes. Con mi mamá se nos ocurrió la idea de hacer una suelta de globos al cielo, había visto algunos videos y me pareció algo muy lindo. Al salir del sanatorio el 18 de agosto, después de 5 meses de tratamiento, hicimos una caravana hasta la Costanera con una cartel pegado en el auto, hecho por una de mis amigas, que decía “Hoy es mi última quimio”, una caravana llena de amor, de acompañamiento, estaban todas esas personas que estuvieron pendientes de mí siempre, en cada paso, por supuesto también estaba mi perro Firulais, llenándome como siempre con el amor más puro de este universo. Con esa suelta de globos dejé ir sin rencores esta etapa de mi vida pero con el deseo inmenso de no volver a transitar este camino.

enfermera.jpg Acompañada. La familia, los amigos son el sostén más importante, al igual que la atención médica. "La enfermera, que se encuentra a cargo del área de oncología, una de las personas más dulces que me crucé en este camino".

MilagrosxMilagros

Una frase la acompañó durante todo este camino: "Realizar un tratamiento no significa poner en pausa toda tu vida" y con esa premisa se propuso encarar la situación diariamente, a pesar de que algunos días se sentía fatigada, desganada. "Esto me permitió poder seguir con mi vida de una forma casi normal, algo que asombraba mucho a todos, incluyendo a mi oncólogo".

Milagros es profesora de matemáticas pero aún no ejerce, sólo prepara alumnos de manera particular por la tarde y por la mañana trabaja en una perfumería.

"Me considero una persona bastante activa y por ende estar en la cama, si mi cuerpo no lo necesitaba, no era una opción. Por supuesto que me tomé las licencias necesarias para esos días que no me sentía al 100%", contó.

Sobre los cambios de vida que surgen a partir del diagnóstico de cáncer expresó: "Aprendí a ser más valiente y a vencer un millón de miedos. A poner en primer lugar mis sueños, mis proyectos y lo que realmente quiero. A amarme cada día un poquito más y lo más importante a valorar cada instante que compartimos con nuestra gente".