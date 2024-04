Campaña solidaria: En el Hogar de Cristo reciben donaciones de frazadas y abrigos

Sobre esta iniciativa, el padre Horacio Correa, quien está a cargo de la capilla de Lourdes, donde funciona este proyecto, contó a UNO : “Nosotros acompañamos alrededor de 50 familias, en las que por ejemplo hay unos 11 niños, y hay adolescentes y también adultos mayores. Muchos viven en villas y barrios en los que hay ranchitos precarios, y por eso nos queremos anticipar al frío, para que no les falte sobre todo el abrigo” .

Frazadas.jpg Se reciben mantas y frazadas en buen estado

“Solicitamos frazadas sobre todo porque las noches se ponen más frías, pero también estamos pidiendo pantalones largos, jogging, pullovers y calzado, sea de niño, de adolescente y de adulto. Necesitamos mucho abrigos de varón, de jóvenes, porque siempre llegan bastantes prendas de mujeres o de señoras, y a veces de niños, pero no tanto para los hombres jóvenes. Y hay varios de ellos que están en situación de calle, entonces también precisan calzado y abrigos como buzos y pullovers”, precisó.

Asimismo, subrayó: “Nosotros queríamos prevenir los efectos del frío, sabiendo que por ahí se va a necesitar abrigo, pensando mucho en los niños, en los más chicos, los menores, los adolescentes y también adultos mayores. Dos o tres de los que van al hogar andan deambulando por la ciudad, viven debajo de un techito, debajo de un árbol, andan por distintos lugares con la bolsa con el abrigo”.

También hay gente que tiene dónde vivir, pero a veces no en las condiciones adecuadas. En este sentido, el sacerdote observó que hay lugares donde están cubiertos con silo bolsa, o los ranchitos son de material con techo de chapa, pero en otros sitios están más desprotegidos ante las inclemencias del tiempo y la ropa y las frazadas se les van arruinando. “Depende de la calidad del lugar donde están viviendo las personas. El tema es la humedad: cuando uno tiene frazadas guardadas en estos días de humedad, que todavía no las usa, las cosas se van apestando, y a veces ya no sirven”, explicó.

Importante trabajo social

El Hogar de Cristo lleva seis años realizando un importante trabajo social en Paraná, reflejando la propuesta impulsada por el padre José Pepe Di Paola en Buenos Aires, en la que se promueve “una red de centros barriales que trabajan en los problemas de adicción en las zonas más vulnerables del país”.

Frazadas 1.jpg En el Hogar de Cristo iniciaron una campaña solidaria para recolectar frazadas

A lo largo de este tiempo fueron consolidando una red de contención, y sumando talleres y espacios en los que muchas personas de algunos de los barrios más postergados de la capital entrerriana encuentran quien les tienda una mano y las escuche.

“Nosotros acompañamos principalmente dos barrios. Uno es el Villa Huesito, que está detrás del paredón del Cementerio Municipal, sobre el Arroyo Antoñico, Y el otro es Villa María, que está bajando la escalera de calle España al final. Pero además vienen personas de todos lados, de la zona de Circunvalación, de la Base Aérea, mucha gente quizás de Anacleto Medina, de Bajada Grande, de Humito. Un gran porcentaje de estas personas está en la calle, por ahí lavan o cuidan coches, o hacen alguna changa, andan cartoneando o juntando cosas para vender y hacerse unos pesos”, sostuvo el padre Horacio, dando cuenta del alcance de esta obra, en la que hoy participan unos 70 asistentes, más los voluntarios que están presentes en esta iniciativa o en las propuestas solidarias mancomunadas con la parroquia La Piedad, de la que depende la Capilla Nuestra Señora de Lourdes.

El religioso también comentó que muchos de los concurrentes aprenden un oficio en el Hogar y señaló que, en articulación con el Consejo General de Educación, la semana que viene comenzará la inscripción a un taller de dulces y conservas. La cursada será los martes y los jueves, a partir de las 15.30, en la capilla de Lourdes, donde también funciona la catequesis. “Es un taller abierto a la comunidad y pueden anotarse en esos días y horarios”, invitó.

En el Hogar de Cristo aprenden a hacer conservas..jpg En el Hogar de Cristo aprenden a hacer conservas.

Ayudar al prójimo

En estos tiempos en los que muchas personas están atravesando mayores dificultades debido al contexto social y económico del país, la demanda de ayuda se incrementó en muchos de los dispositivos de contención presentes en Paraná. Sobre este punto, el padre Horacio precisó: “En estos últimos meses han arribado al Hogar más personas de las que estaban viniendo. Incluso algunas que ya no venían, volvieron a hacerlo. Creo que muchas veces puede ser por el plato de comida, porque entramos a las 10 o las 10.30 y se cierra la puerta; y en el Hogar hay para hacerse el desayuno, para lavar la ropa, hay disponibilidad para hablar con el psicólogo, para ir a algún taller; otros están cocinando, y después nos vamos al almuerzo. Nos repartimos los roles y después se lavan las cosas, se limpia, se deja todo en orden, se lavan los paños, y entre talleres y algunas cuestiones, se hacen las 3 de la tarde, que es cuando cerramos con una ronda, y ahí nos vamos todos. Pero en el final de la ronda, dos por tres aparece una persona nueva, o una persona que venía antes y ahora volvió”.

No obstante, aclaró que no son muchos los que se han sumado últimamente. Donde sí se nota mayor cantidad de gente que busca ayuda es en la recorrida que el grupo Un Cielo Nuevo, que pertenece a la parroquia La Piedad y trabaja en conjunto con el Hogar de Cristo, hace en distintos puntos de la ciudad entregando una vianda a personas en situación de calle o que necesite un alimento. “Notamos que a las plazas se acerca mucha más gente que la que iba antes. Muchas familias enteras con muchos niños, personas de distintos barrios precarios, y también de la calle. Y en Cielo Nuevo, por ejemplo, tuvimos que agregar una garrafa y una olla más, y se están repartiendo alrededor de 500 viandas, más o menos”, refirió, y a modo de conclusión destacó: “Esto se logra gracias al aporte y la donación de un montón de personas, instituciones y comercios que nos acompañan para salir cada martes”.