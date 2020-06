Buses Paraná depositó un monto pero no canceló toda la deuda

“Los colectiveros estamos firmes en la decisión de no retomar el servicio hasta que no se nos abonen todas las sumas adeudas desde diciembre y los $8.000”, confió a UNO un delegado de los choferes del transporte urbano de pasajeros de Paraná que van a cumplir 20 días de paro.

Hoy la empresa Buses Paraná depositó una suma a cada trabajador pero no toda la deuda.

Según el delegado llamaron urgente a una reunión pasado el mediodía de este miércoles, en la sede de UTA, y los choferes aguardan los resultados de la reunión del gremio a nivel nacional, prevista para la tarde, para decidir cómo siguen las medidas de fuerza.

“Los colectiveros pelearemos por un servicio como la gente en Paraná, no con servicios con menos unidades y menos frecuencias. Para que el ciudadano pueda viajar como corresponde, Vamos por eso”, dijo otro de los delegados a UNO.

El trabajador dijo que se hoy depositó una suma pero los choferes indicaron que falta cancelar la vieja deuda de los $ 8.000 y el sueldo de diciembre. “Tampoco se sabe que pasará con el sueldo que tienen que depositar dentro de dos días”, dijo para ilustrar la incertidumbre en la que viven los trabajadores.

En la sede

Previo a la reunión, los empresarios depositaron una suma correspondiente al mes adeudado pero no las deudas anteriores. “Los compañeros están firmes, y hasta que no cancelen la deuda, no saldrán a trabajar”, puntualizó.