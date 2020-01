Buscó a su hermana más de cinco décadas y pudo encontrarla

Tras las repercusiones que tuvo la nota publicada por Diario UNO en su edición del sábado, surgen nuevas historias de vida que conmueven, ya que involucran a familiares que perdieron el contacto cuando eran niños que pudieron reunierse varias décadas después.

En este caso fue Julio Emeri, de 62 años, quien logró encontrar a su hermana Hilda. Ambos nacieron y se criaron en La Emilia, una localidad del partido de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, y pudieron reunirse recién después de 56 años, tras ser separados cuando él tenía seis años y ella 3.

Él se mudó a Entre Ríos y desde hace 15 años vive en Tabossi, ciudad a la que Hilda llegó el sábado y donde se quedará por una semana.

Según contaron a UNO, fue el padre de ellos quien entregó en adopción a su hija más chica, y aunque nunca pudieron conocer los motivos, esto los marcó de por vida.

Julio, que hoy está en pareja y tiene una hija de 11 años, siempre estuvo al tanto de la situación y a medida que fue creciendo se decidió a encontrarla. “De grande quise buscarla, pero no sabía dónde estaba. Cuando era chico algo sabía, pero me habían prohibido que me pusiera en contacto con ella y que le contara quién era. Después pasó que la encontramos a través de Internet, pero no me animaba a hablarle, porque había pasado mucho tiempo y tenía miedo al rechazo”, confió el hombre.

“Mi cuñada la buscó por redes sociales. La ubicó en Facebook y aunque pasaron tantos años la reconocí; enseguida dije ‘esta es mi hermana’. Mi señora empezó a hablar con ella y a acercarse sin mencionarme a mí, hasta que se dio cuenta que estaba hablando con mi mujer y pudimos comunicarnos: yo le explicaba que no la abandonamos, como ella pensaba”, comentó.

El fin de semana trataron de ponerse al día y contarse qué había sido de sus vidas en estos 56 años: “Mi hermana tiene 59 años y yo cumplí 62. Le contaba que la llevaba alzada siempre, éramos unidos nosotros”, señaló Julio, y refirió que también sufrió otros desencuentros: “Mis padres se separaron y a mi mamá la vi después de 30 años. Mi mamá también quería saber dónde estaba mi hermana, pero ya falleció”. Según explicó, tienen otra hermana más, que es mayor, quien tiene una discapacidad y estuvo cuando era chica en un hogar de niños, pero actualmente desconocen el paradero: “No sabemos dónde está. Somos tres: María Rosa, Hilda Mercedes y yo”, manifestó.

Por su parte, Hilda aseguró: “Fue una alegría verlo a mi hermano, algo muy lindo, porque yo tenía 3 años cuando nos separaron. A mí me adoptaron y a los 9 años lo supe. La mujer que me crió quería adoptarlo a Julio también, pero mi papá no lo dejó”.

Asimismo, confió: “Tengo la partida de nacimiento, todo. Yo no lo busqué porque no conocía bien mi historia y cómo fueron las cosas. Nunca entendí por qué mi papá me dio a mí en adopción y a mi hermano no. A mi papá nunca lo pude perdonar, a pesar de que intentó acercarse cuando yo tenía 20 años”.

Hilda contó a UNO que tiene dos hijos y que ya les estuvo mandando fotos de su tío Julio: “A ellos les conté siempre mi historia y ahora también están felices porque pude reencontrarme con mi hermano”, concluyó.