Boliches: cómo funciona el derecho de admisión y permanencia

Boliches discriminación INADI.jpg Mateo Oviedo / UNO

Respecto a la denuncia de César Abraham, quien manifestó que no le dieron ningún motivo específico para no dejarlo ingresar al boliche, el coordinador del organismo explicó: "Todas las personas podemos reservar un espacio en un lugar, en tanto y en cuanto esa reserva sea en las mismas condiciones para todos. Es decir, no puede haber una diferenciación. Los términos tienen que ser iguales para todos". En este marco, Ríos explicó que la admisión y permanencia es un derecho que tienen los dueños de boliches y locales para dejar ingresar, permanecer e incluso pedir a una persona que se retire del mismo. "Obviamente, las razones de la solicitud del retiro tienen que ser justificadas. Puede ser que esté provocando una situación de incomodidad o peligrosidad. El derecho de admisión y permanencia puede ser ejercido en tanto no se incumpla con las normas del lugar, pero éstas no pueden ir en contra de las leyes y reglamentos de nuestra Constitución Nacional", remarcó y agregó: "En esos casos se estaría cometiendo discriminación". El coordinador remarcó que, para iniciar actuaciones sobre una institución, lugar o persona que comete un acto discriminatorio es importante acercarse a la sede de INADI para llevar adelante los procesos administrativos correspondientes.

BOLICHES DISCRIMINACIÓN.jpg UNO/ Mateo Oviedo

¿Qué dice la ley?

A nivel nacional rige la ley 26.370 de Espectáculos Públicos, que regula la normativa de acceso y permanencia en boliches, recitales o espectáculos públicos o privados, abiertos o cerrados, en todo el país. La normativa tiene el objetivo de impedir casos de discriminación por el color de piel, nacionalidad, edad, situación económica, género y orientación sexual, religión, estado físico y demás. Sólo se puede evitar el ingreso de una persona a un establecimiento por "razones objetivas". Por ejemplo, si el establecimiento indica que no se permite la entrada con pantalones cortos, una persona que utilice bermuda o shorts no podrá ingresar al lugar.

En este marco, la normativa indica que los establecimientos bailables deben tener un cartel en la entrada del lugardonde sea visible el artículo 16 de la Constitución Nacional, que refiere a la igualdad de las personas y se debe indicar, además, que frente a cualquier acto discriminatorio la persona afectada puede recurrir a la autoridad policial y/o juzgado civil de turno. Si el boliche no cuenta con este cartel, el dueño del lugar debe abonar una multa de 500 a 5.000 pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción e incluso se puede inhabilitar a trabajadores para ejercer como personal de control de admisión y permanencia por el término de hasta cinco años. UNO realizó un sondeo por la zona de boliches en la Costanera de Paraná. De todos los lugares visitados, ninguno cuenta con el cartel mencionado, por lo menos en la puerta de los establecimientos.

Discriminación en el boliche: qué dicen las autoridades

Ante la consulta de UNO por el control de esta norma a los locales bailables de la capital provincial el titular de la Dirección General de Habilitaciones, Guillermo Comas Cancio, explicó que la competencia de la Dirección General de Habilitaciones es constatar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en todos los comercios, inclusive los que están bajo la ordenanza N° 8.615 de actividad bailable. "Constatamos que tengan la cartelería adecuada, es decir, del plan de evacuación, señalización de medios de escape, sanitarios y ordenanzas anexas de no fumar en espacios cerrados, obligación de tener agua potable para el consumo y que esta cartelería se coloque efectivamente. Los controles a este respecto son periódicos y permanentes. Tenemos guardias activas y pasivas para constatar el cumplimiento de todas las ordenanzas, incluida ésta que está bajo el área operativa de Control Urbano”.

Por su parte Fernán Poidomani, titular de Defensa del Consumidor de la provincia de Entre Ríos, explicó: “Si un proveedor de servicio dispone ingreso al público en general a un bar o boliche y no deja entrar a una persona, hay incumplimiento de la oferta”. En este marco se refirió al marco normativo de la Ley 26.370 donde se puede negar la entrada por la forma de vestir siempre y cuando la regla se aplique a todos los asistentes. “Por ejemplo, si en el local sólo se permite entrar con pantalones largos y se asiste con pantalones cortos, no se permitirá el ingreso”, dice la web oficial del gobierno nacional. “Sin embargo, si al personal de ingreso no le gusta el tipo de calzado con el que asiste al boliche, eso es una causa injustificada”, aclaró Poidomani y agregó: “Si no se manifiesta al usuario la causa para negarle el ingreso al bar o boliche está infracción”.

DENUNCIA COSMOPOLITAN DISCRIMINACIÓN.jpg

Estadísticas

En junio de 2022, INADI informó que Entre Ríos era la tercera provincia con una mayor tasa en cuanto a la percepción de discriminación, donde ocho de cada 10 personas (83%) se sintieron discriminados alguna vez. Entre las principales causas se señalaron las cuestiones estéticas, corporeidades (especialmente hacia personas con sobrepeso o gordas) y hacia personas en situación de pobreza.

En lo que va del 2023, Ríos informó: "Tenemos en trámite 20 denuncias, más de 250 consultas y gestiones con otras instituciones" y acotó que la mayor cantidad de estas acciones se inician desde ámbitos educativos y laborales por estereotipación y género, tres efectuadas por personas con discapacidad y dos por gordofobia. "Haciendo un análisis desde nuestra institución, hoy se denuncia o consulta con mayor frecuencia debido al conocimiento que se da, en el saber cuándo a mí me están discriminando y me impiden la posibilidad de ejercer un derecho", aclaró el funcionario.