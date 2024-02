Boleto Estudiantil: a partir de este miércoles se puede renovar el beneficio

BEGU.jpg

Boleto estudiantil gratuito (BEGU) y boleto estudiantil AM

Desde la Dirección de SUBE Paraná se informó que a partir de este 14 de febrero, podrá ser tramitado el BEGU, que se otorga a estudiantes que tienen domicilio en Paraná y asisten a escuelas públicas o públicas de gestión privada; como así también el boleto estudiantil AM, que no es gratuito y se otorga a los escolares que no residen en Paraná o asisten a escuelas privadas de gestión privada.