Néstor Roncaglia defendió el operativo en el puerto de Concepción del Uruguay y confirmó seis detenciones

El ministro Néstor Roncaglia informó que un operativo en el puerto de Concepción del Uruguay por un conflicto sindical dejó seis detenidos y policías heridos.

El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, confirmó que hubo seis personas detenidas y policías heridos durante un operativo realizado en el puerto de Concepción del Uruguay, en el marco del conflicto sindical que derivó este lunes en la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno provincial. La puja se da entre la empresa Urcel Argentina S.A. y al Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA). Estos últimos reclaman el reconocimiento sindical.

En ese contexto, Roncaglia explicó en su cuenta de Instagram los hechos y defendió la intervención de las fuerzas provinciales y nacionales. “Actividad policial y de la Prefectura Naval Argentina en Puerto Concepción del Uruguay. Un barco debía cargar madera para llevar al exterior y en este contexto, un grupo de personas sindicalizadas llegadas de distintos puntos del país intentaron impedir el ingreso de los camiones cargados y a pesar de la advertencia judicial de desistir de esa actividad, decidieron atacar a la policía por lo que inmediatamente se restableció el orden y dio cumplimiento a la manda judicial”, señaló el ministro.

“Queda claro que el derecho constitucional a la protesta, el cual se respeta, no puede vulnerar otros derechos, también contemplados en nuestra Constitución nacional. Seis detenidos y policías heridos”, completó.

puerto concepcion policia

Conciliación obligatoria

Cabe recordar que este lunes, la Secretaría de Trabajo de la Provincia dictó la conciliación obligatoria por 15 días. Durante el período, el sindicato deberá dejar sin efecto toda medida de acción directa y garantizar la normal prestación de tareas, mientras que la empresa deberá abstenerse de aplicar represalias al personal involucrado en el conflicto. Además, la Secretaría de Trabajo convocó a ambas partes a una audiencia de conciliación prevista para el martes 10 de febrero de 2026, a las 11, en la sede del organismo en la ciudad de Paraná, con representantes que cuenten con poder de decisión suficiente.