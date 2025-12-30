Gabriel Garay llevó la bandera entrerriana a la Cordillera de los Andes.

Gabriel Garay cruzó los Andes a caballo con la bandera entrerriana y contó en La Mañana de La Red (88.7) cómo la experiencia transformó su mirada histórica.

La bandera de Entre Ríos volvió a ocupar un lugar simbólico en la historia argentina tras una exigente travesía por la Cordillera de los Andes encabezada por Gabriel Garay, suboficial mayor de la Policía de Entre Ríos .

El cruce, realizado a caballo y en condiciones extremas, tuvo como objetivo rendir homenaje a los hombres y mujeres que lucharon por la libertad del país y reafirmar el legado del general José de San Martín.

Un cruce histórico: Gabriel Garay y la bandera de Entre Ríos en los Andes

Gabriel Garay (1).jpeg Foto: UNO/Gerónimo Flores

Garay ha cruzado la Cordillera de los Andes en siete oportunidades. La primera fue en 2017, año del bicentenario del histórico cruce sanmartiniano, experiencia que realizó junto a su hijo, quien entonces tenía 14 años. Aquella travesía marcaría un antes y un después en su vida personal y en su manera de comprender la historia argentina.

"En ese momento buscábamos hacer algo diferente. Nos gustaba viajar, andar en bicicleta, salir a caballo, y decidimos ir a la cordillera sin saber siquiera montar. Fue un doble desafío", recordó en diálogo con La Mañana de La Red (88.7). Sin embargo, lo más significativo ocurrió una vez en la montaña: "Ahí me di cuenta de que no conocía la verdadera historia, ni el sacrificio real de aquellas personas que dejaron todo para darnos la libertad".

Durante el recorrido, realizado junto a la Asociación Cultural Sanmartiniana de Rosario, los participantes recibían diariamente charlas históricas sobre los lugares y los protagonistas de la gesta libertadora. Empecé a pensar que, como funcionario policial y como argentino, no podía no conocer nuestra historia. Represento a una institución y desconocía el sacrificio que hicieron estos hombres y mujeres”, afirmó.

Garay explicó que esa experiencia transformó su forma de ver la realidad: "Antes no me interesaba la historia, ni la política, ni siquiera votar. Volví siendo otra persona. Empecé a interesarme por las decisiones políticas, por entender que nuestros próceres también fueron políticos y que gracias a eso hoy somos libres". A su regreso, el primer libro que compró fue sobre San Martín.

Para el funcionario entrerriano, el general San Martín representa "el ideal de un buen argentino y de un verdadero patriota". Destacó su austeridad, su humanidad y su profundo respeto por los demás: "Pensaba tanto en el soldado más raso como en el general. Pensaba en las mujeres que sostenían el hogar mientras los hombres peleaban. Siempre dio todo de sí para los demás".

También remarcó el costado humano del Libertador incluso en la guerra: "En el campo de batalla era firme, pero una vez terminado el conflicto atendía a los heridos, incluso a los enemigos. No buscaba venganza, buscaba la libertad". En ese sentido, recordó el código de honor de los Granaderos a Caballo, donde se establece el respeto absoluto hacia las mujeres, algo que consideró revolucionario para la época.

Gabriel Garay (2).jpeg Foto: UNO/Gerónimo Flores

En su último cruce, Garay eligió un trayecto poco conocido: el Paso Guana, al Norte de la provincia de San Juan, casi en el límite con La Rioja. Allí descubrió que en 1817 había pasado una de las columnas del Ejército Libertador al mando del entonces gobernador entrerriano Lucio Norberto Mansilla. "Decidí homenajearlo llevando la bandera de Entre Ríos y el uniforme policía", explicó.

Para ello contó con la autorización formal de la Jefatura de Policía, ya que se trata de una travesía fuera de la jurisdicción provincial. "Fue muy emocionante ver flamear la bandera entrerriana en toda la cordillera. Es un lugar hermoso, pero también muy duro", describió.

El recorrido implicó jornadas de hasta 12 horas a caballo durante varios días consecutivos, a más de 4.300 metros de altura, soportando frío extremo. "Ese frío te duele. Te quema la cara. Y ahí pensás en aquellos hombres que lo hicieron con ponchos de lana, sin ropa térmica, con mala alimentación y un desgaste físico enorme. Eso te sacude".

Esa vivencia, aseguró, invita a reflexionar sobre el presente: "Nos cuesta cantar el himno, nos da vergüenza. Sacamos la bandera solo cuando juega la Selección. Pero la patria es mucho más que eso. Es conocer nuestra historia, valorar la libertad y entender lo que costó".

Con 28 años de servicio en la fuerza policial y próximo a su retiro, Garay señaló que el contacto cotidiano con la calle y sus distintas realidades también lo ayudó a valorar derechos fundamentales como la libertad. En ese camino, recientemente impulsó la creación de una Asociación Sanmartiniana en Paraná, con el objetivo de difundir la figura del Libertador y su legado. En junio realizaron su primera vigilia sanmartiniana al aire libre en el Monumento al Cóndor.

"Hay muchas cosas por descubrir de San Martín y de nuestra historia en Entre Ríos. Conocer nuestra bandera, sus colores y su significado debería ser lo mínimo indispensable. Si empezamos por ahí, creo que muchas cosas pueden empezar a cambiar", concluyó.