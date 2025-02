Bajada Grande: adultos mayores "se bañan con jarritas o botellas"

bajada grande falta agua.jpg

"Hace más de un año que tenemos problemas con el suministro de agua. Ahora, por ejemplo, hace seis días que no tenemos el servicio elemental y con este calor insoportable. No podemos creer que la intendenta no nos escuche. Muchos vecinos fueron a plantearle lo que está ocurriendo pero no da soluciones. En avenida Estrada somos casi todos viejos- Hay una señora que no puede caminar y llora cada vez que no tiene agua", comentó Moreira. "Hay un chico que viene a vendernos botellas de agua, a 500 pesos cada botella. Yo le encargo 4 o 5 botellas y está bien, él hace su plata pero no es justo", agregó. Romano aportó a los dichos de su esposa: "A mí me gusta tomar agua y mojarme bien. Y ahora nos encontramos con ésta limitación".