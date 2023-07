Ayelén Acosta propone un municipio descentralizado y cercano al vecino

La precandidata asegura que su espacio tiene una visión de cómo debe ser una planificación de la ciudad: “Queremos potenciar Paraná como un polo turístico, pero no sólo del centro y la Costanera. Tenemos mucha historia, identidad y cultura para mostrar. Pero primero tenemos que reconstruirnos para recibir a ese turismo”, indicó.

Ayelén Acosta Juntos por Paraná Juntos por el Cambio (2).jpg Foto: UNO/Mateo Oviedo

Una ciudad descentralizada

Acosta propone una ciudad descentralizada y de cercanía con el vecino. “Queremos generar un municipio de cara a los vecinos y sus prioridades”, indica quien cumple su segundo mandato como diputada provincial y pega boleta con Rogelio Frigerio como precandidato a gobernador y con Patricia Bullrich para presidenta de la Nación.

“Cuando descentralizamos hacemos que el vecino viaje menos en colectivo hacia el centro para hacer trámites como la habilitación de un comercio o un reclamo. La función de quien administra los recursos del Estado es facilitarle la vida al vecino, sin tanta burocracia”, estimó.

Entre las propuestas enumera actividades deportivas, educativas, ferias de emprendedores y eventos en los barrios para que el vecino no deba trasladarse al centro o al parque. “Tenemos proyectos para bajar las tasas a aquellos que quieran emprender y potenciar los centros comerciales barriales como el de Santo Domínguez; Zanni, Churruarín, Laurencena o San Agustín. Hay que embellecerlos, mejorarlos y acompañarlos con la baja de las tasas”, expresó.

Y precisó que pretenden eliminar 70% de las tasas que actualmente pagan los vecinos. Estima que suprimir algunos impuestos generará mayor recaudación en la tasa de seguridad y higiene.

Sobre el pago de impuestos también señaló que se impone una reestructuración de los barrios y una regularización de terrenos, ya que hay mucho atraso en esos trámites y los impuestos "siempre los pagan los mismos contribuyentes".

colectivo.jpg UNO/Mateo Oviedo.

Transporte público

Para el sensible y conflictivo tema del transporte urbano de pasajeros Acosta indica, ante todo, la necesidad de trabajar con la provincia y la Nación de manera coordinada, ya que es un problema que excede a Paraná. Concretamente impulsará un boleto diferencial de acuerdo a las distancias, teniendo en cuenta los recorridos hacia Colonia Avellaneda, Oro Verde y San Benito.

“Tiene que haber un trabajo de conexión con los distintos barrios de la ciudad que hoy no la tienen. Hay que hacer un nuevo convenio con una licitación transparente, con la participación de los vecinos y eliminando los privilegios de la política”, recalcó.

“Creemos en una gestión con presencia territorial y descentralización, en Ciudades de 15 minutos, para que los vecinos puedan contar en sus barrios con todos los servicios para que no tenga que trasladarse hasta centro. Hay que hacer un buen trabajo de contralor y cumplir el contrato de concesión. Arreglar garitas, poner señalizaciones para los paranaenses y para los turistas que llegan a la ciudad”, resumió.

También habla de sumar alternativas vinculadas a los transportes escolares y de una planificación para utilizar la bicicleta, un medio que ayuda a la naturaleza, la sustentabilidad y la salud mental.

ferias.JPG Foto UNO/Mateo Oviedo.

Emprendedores

Por otra parte puso énfasis en agilizar y modernizar el municipio y propulsar las políticas vinculadas a las personas que quieran emprender: “Pensamos en créditos a tasa cero para emprendedores, financiados con la eliminación de cargos políticos que proponemos para mejorar la carrera administrativa del empleado municipal; generar capacitaciones de oficio”, refirió.

“Que nuestros jóvenes no piensen en emigrar y aquellos que no tienen esa posibilidad no queden resignados. Que sientan que el municipio no duerme pensando herramientas para que puedan crecer”, señaló.

Salud y educación

En cuanto a la salud y la educación desde lo municipal, la precandidata de Juntos por Paraná propone trabajar en conjunto con la Provincia para que los centros de salud y los jardines maternales tengan infraestructuras adecuadas; docentes, auxiliares y profesionales capacitados y áreas de recursos humanos “para que sean lugares jerarquizados y no el último lugar de castigo del municipio”.

Lo que hay que cambiar

Para Acosta el municipio actual está “alejado de la realidad y de los vecinos" en un contexto difícil en cuanto a lo social y lo económico. “Hoy nos prometen cosas que no se cumplieron en 20 años de sus propias gestiones”, fustigó. En ese sentido puso foco en temas cruciales como el del agua potable y el transporte público: “Es la gestión que más paros de transporte ha tenido; faltan garitas, iluminación, seguridad, señalización. Es un gobierno muy alejado de los barrios y sin políticas vinculadas a la salud y la educación”, advirtió y agregó que es difícil encontrar una plaza que haya sido renovada fuera de bulevares: “El vecino siente que no hay un trabajo de mejoramiento en los barrios”, resumió.

Ayelén Acosta Juntos por Paraná Juntos por el Cambio (1).jpg Foto: UNO/Mateo Oviedo

La apatía política

Acosta considera que la apatía de la ciudadanía por la política está vinculada a la falta de ejemplos y el alejamiento que los funcionarios tienen de los vecinos. “La gente asocia a los políticos con personas que llegan para lograr privilegios. Nosotros proponemos que tiene que haber antecedentes y coherencia, además de una propuesta de la ciudad que queremos”. puntualizó.

La propuesta

Al postularse como candidata a la presidencia municipal Ayelén Acosta asegura que "no adhiere a los personalismos" y se autodefine como parte de un equipo de trabajo que tiene una visión de cambio para el país, la provincia y la ciudad. "No decidí ser candidata, es todo un sector que viene trabajando desde 2020 con Rogelio Frigerio, quien nos pidió trabajar en alternativas locales en nuestras ciudades. Personalmente estoy trascurriendo mi segundo mandato como diputada provincial y siento que, desde lo legislativo, he generado una experiencia enorme".

"Cuando uno llega tiene que tener cierto tiempo de gestión y no atornillarse a una silla y, así como pedimos a la gente que participe del proceso de transformación, tenemos que salir de esa zona de confort", manifestó.

La referente del PRO destacó: "Tenemos un equipo conformado por técnicos, profesionales, personas que nunca trabajaron en política y otras que sí, afiliados de UCR, del peronismo y del socialismo. Conformamos un gran grupo que viene desarrollando proyectos para la ciudad. Siento que hoy es el momento para transformar los destinos de Paraná y acompañar el proyecto de Rogelio Frigerio, a nivel provincial, y de Patricia Bullrich a nivel nacional”, convocó.