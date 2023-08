Ayelén Acosta cerró, junto a Frigerio, su campaña con un gran acto

Ayelén Acosta cerró la campaña en vista a las PASO con un masivo acto en el Comité Provincial de la UCR, junto a Rogelio Frigerio, la precandidata a intendenta por La fuerza del Cambio en Paraná -lista 502 c-, recordó el momento cuando el hoy precandidato a gobernador por Juntos por Entre Ríos le pidió que tome la responsabilidad de iniciar el camino del cambio en la capital de la provincia: “Parece que fue ayer ese asado en tu casa, Rogelio, en donde nos comprometimos ambos con este proyecto. En ese momento, en 2020, cuando tomé este desafío, no imaginaba tanto aprendizaje, tantas vivencias. Por eso hoy quiero agradecerte de corazón, no solo por haber confiado en mí, sino por apoyarme para liderar este gran equipo”, comenzó su discurso ante un auditorio colmado. Vale marcar que este es el único acto individual de cierre de un precandidato a intendente al que asiste el precandidato a gobernador.