Avanza la rehabilitación de la ruta provincial 32 en Paraná: un 68% de progreso en los trabajos

El gobierno provincial avanza con la rehabilitación de la ruta 32, mejorando la seguridad vial y conectividad entre Seguí, Crespo, Viale y Tabossi.

7 de septiembre 2025 · 17:09hs
Avanza la rehabilitación de la ruta provincial 32 en Paraná: un 68% de progreso en los trabajos.

Avanza la rehabilitación de la ruta provincial 32 en Paraná: un 68% de progreso en los trabajos.

El gobierno de la provincia lleva adelante la rehabilitación de la ruta provincial 32, en el departamento Paraná. Mientras se prosigue con distintos frentes de obras, los trabajos alcanzan un 68 por ciento de desarrollo, mientras que en la vuelta de ingreso a la localidad solo restan detalles.

Sobre ese tema, el Intendente de Seguí, Edgardo Müller, destacó: "Diariamente recorro la zona del acceso a nuestra localidad por la ruta provincial 32, sobre la rotonda que nos une con Crespo y Viale. Sin dudas, era un reclamo que veníamos haciendo hace un tiempo para que mejore el acceso, ya que se tornaba muy peligroso para quienes circulaban por esta zona".

La rehabilitación de la ruta 32: un paso clave para el desarrollo de la región y la conectividad provincial

Ruta Provincial 32 (1).jpeg

A esto agregó: "Cuando asumimos, nos encontramos con un panorama desfavorable en rutas y caminos rurales, pero por la gestión del gobierno se tomó nota de estos reclamos que hoy son una realidad para todos, gracias a que nos escucharon el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, y el director de Vialidad, Exequiel Donda".

Por último, dijo: "Quienes transitan por la ruta provincial 32 pueden ver las tareas de rehabilitación y esta rotonda, que cuenta con su carpeta asfáltica. Solo restan los cordones laterales, la luminaria del acceso y algunas mejoras laterales, como la dársena del acceso al Parque Industrial, pero en general presenta un importante avance y está quedando de acuerdo a lo planificado".

Desde la inspección técnica del organismo vial se informó que sobre la rotonda a Seguí se completaron la carpeta asfáltica, los ensanches correspondientes, y se están finalizando los cordones de hormigón para las isletas de intersección, entre otros trabajos.

Vale destacar que la ruta provincial 32 funciona como un corredor estratégico que conecta Crespo, Seguí, Viale y Tabossi. Asimismo, vincula rutas nacionales como las 127, 18 y 12, y facilita el acceso a los puertos de Rosario y Diamante, además del aeropuerto de Paraná. Esta intervención tendrá un impacto directo en los sectores productivos y comerciales de la región y para el desarrollo de la provincia.

Finalmente, se menciona que este fin de semana la localidad de Seguí celebra sus 118 años de vida con diferentes atractivos, artistas y grupos musicales, por lo que se recomienda a quienes circulen por la zona de los trabajos disminuir la velocidad y respetar las cartelerías informativas correspondientes.

Ruta 32 Gobierno Entre Ríos
