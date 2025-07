Avance del culto evangélico: en Entre Ríos hay 700 templos que reúnen a miles de fieles

"En recuperación de adicciones se hace un trabajo grandísimo. Hay programas, por ejemplo, en nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Renacer de Paraná, que se llama Celebremos la Recuperación. Es un programa de tipo ambulatorio, se dan charlas del estilo terapéuticas y se trabajan problemáticas que van desde la violencia de género y situaciones de violencia estructural”, indicó el entrevistado.

También puso énfasis en que los principales desafíos que enfrentan son la violencia, la pobreza y la drogadicción, acompañando a personas que buscan esperanza frente a "afecciones sociales" derivadas de la pobreza estructural y la falta de mecanismos de defensa.

Realizan también servicios comunitarios: “Trabajamos en educación, servicios en cárceles, y comedores comunitarios. A nivel nacional, existen más de 15 mil comedores operados por el pueblo evangélico, muchos de los cuales se sostienen exclusivamente con ofrendas y donaciones de sus miembros, sin ayuda estatal para todo el mobiliario, luz o personal”, dijo. El Estado, en algunos casos, brinda apoyo para las partidas de alimentos.

Sostenimiento económico

El sostenimiento de la iglesia y sus proyectos sociales se basa fundamentalmente en las "ofrendas y donaciones de la gente". Aunque buscan apoyo solidario y participan en convocatorias gubernamentales para organizaciones sin fines de lucro (que les permiten descuentos en servicios como la luz), el grueso de los recursos proviene directamente de los miembros.

En cuanto al liderazgo, varía según cada congregación, existiendo iglesias "congregacionales" con mayor autonomía local y otras "episcopales" con un órgano centralizado de toma de decisiones.

No obstante, en general, las congregaciones cuentan con pastores, presbíteros y ancianos. Los líderes se forman en instituciones propias; por ejemplo, los bautistas tienen un seminario con títulos oficiales avalados por el Estado para docencia y acompañamiento institucional.

Posturas sobre cuestiones sociales y familiares

El pastor Kolln abordó la visión de la iglesia sobre temas sensibles como la diversidad sexual, la familia y el aborto. “La Iglesia aboga por la idea de familia que está representada en la interpretación sana y holística de las Escrituras, que son nuestra regla de fe y práctica. Vemos la unión del hombre y la mujer como base familiar, porque esto también da posibilidad a tener hijos, de formar una familia. Creemos que la familia es la unidad básica y tal vez lo más importante de Dios. La Iglesia termina siendo una familia de fe y por eso somos hermanos, ya que existe una relación que trasciende lo sanguíneo y tiene un carácter espiritual”, mencionó el pastor.

En relación a la diversidad Sexual, el entrevistado hizo referencia a que “el motor de la Iglesia es el amor, por lo que no condenamos las prácticas diversas, sino que buscamos enseñar la palabra de Dios, mostrarles, modelar la palabra de Dios. Las personas son libres de elegir. Dentro de sus comunidades, hay gente que participa que no se ajusta a la estructura tradicional de familia, y no son rechazados, aunque no tienen una voz dentro de la congregación".

Sobre el aborto la postura evangélica es "no, en principio". Sin embargo, Kolln destacó la existencia de una "pastoral" que considera excepciones y situaciones particulares donde hay que decidir "entre la vida de uno y de otro", o casos de no consentimiento. Reconoce que, a pesar de la postura ideal, "la gente aborta" o "se divorcia", y la labor pastoral es acompañar y sostener a las personas en esas decisiones difíciles.

Voz profética

El creciente interés de los sectores políticos por acercarse al electorado evangélico es, para Kolln, un reflejo del notorio crecimiento del movimiento.

El pueblo evangélico muestra una creciente "participación política" y "vocación política", entendiendo que el "compromiso social" los lleva a ocupar espacios de gobierno e influencia. La iglesia promueve la "participación cívica", pero subraya la importancia de que no sea desde un "lugar partidario". La iglesia, como institución, debe mantener su "independencia y equidad" para seguir siendo una "voz profética", sin comprometerse con un partido específico.

Kolln indicó que desaprueban el uso del púlpito para generar tensiones políticas o que se transforme en un "ring de peleas", y que un presidente, tal como lo hizo Javier Milei días atrás, realice "descalificaciones que son contrarias a lo que dice el evangelio" desde ese espacio.

La relación con el resto de las iglesias en Paraná es fraternal y de unidad. El Consejo de Pastores se reúne mensualmente y realizan celebraciones conjuntas, como la del Día de la Reforma cada 31 de octubre, una fecha que ya es ley. A pesar de las diferencias, existe una relación que busca "caminar en unidad" para "ser sal y ser luz".