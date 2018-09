Autoridades de Salud y de Educación reiteraron que no hay una epidemia por angina bacteriana

En conferencia de prensa las autoridades de Salud y de Educación de la provincia llevaron tranquilidad a la población sobre la bacteria streptococco Pyogenes y descartaron una epidemia.





LEE MÁS: Salud reconoció que hay colapso en centros asistenciales reconoció que hay colapso en centro asistenciales por consultas sobre la bacteria de la faringitis





La ministra de Salud de la Provincia, Sonia Velázquez, junto ala titular del CGE Marta landó y el director de Epidemiología Diego Garcilazo brindaron información a los medios en la mañana de este viernes.





"Estamos ante una situación que, desde el punto de vista sanitario, se da habitualmente en esta etapa del año", indicó Velázquez a la vez que transmitió tranquilidad a la población ya que el equipo técnico de expertos monitorea la situación a nivel nacional, provincial y local.





Embed Desde el Ministerio de Salud te dejamos algunas recomendaciones para evitar las#EnfermedadesRespiratorias. Tu mejor protección sos vos! pic.twitter.com/A0bveXtC6H — Salud ER (@msaluder) 14 de septiembre de 2018





Por su parte, el director de Epidemiología, Diego Garcilazo, aseguró que la situación es habitual y descartó que se esté frente a una epidemia. "Se trata de casos de infecciones respiratorias son muy comunes en esta época del año", dijo y describió que se está frente a un 80% de anginas por agentes virales y un 20% se deben a agentes bacterianos. "La angina estreptocócica es por lejos la más frecuente. Y la evolución de estos cuadros generalmente se revierten sin ninguna complicación".





En cuanto a la diferencia con respecto a otros años, dijo que se debe a los casos fatales de publico conocimiento de infecciones bacterianas invasivas que son uy poco frecuentes a las comunes antes descriptas. "No hay un protocolo específico ante cada enfermedad, pero por la gran demanda que ha habido sobre este tema un equipo técnico del Ministerio de Salud trabajó en un protocolo específico".





Por su parte, la presidenta del CGE, Marta Landó, señaló que las autoridades tanto de salud como educación están "preocupados y ocupados por la salud de los niños, adolescentes y jóvenes" ya que es un tema de salud pero atañe a las instituciones educativas porque la escuela es un lugar de encuentro.





"Queremos llevar tranquilidad a los papás. Las escuelas en las que se detecten casos de anginas se van a desinfectar en forma inmediata. La mejor forma es con lavandina y alcohol en gel para la higiene en las manos de los niños", explicó.





Embed





Habitual





Garcilazo enfatizó en varias oportunidades que no se está ante un alerta epidemiológica y que las enfermedades infecciosas agudas son muy comunes para esta época del año y las consultas por anginas son de las más habituales en los consultorios, sobre todo en Pediatría, que es la edad más afectada. En tanto reiteró que en el 80% de los casos se trata de cuadros respiratorios por agentes virales y un 20% se da por agentes bacterianos y la angina estreptoccocica es la más frecuente. "Estos cuadros evolucionan y revierten sin problemas ni complicaciones, salvo en casos muy poco frecuentes", afirmó.





Por otra parte indicó que "No hay ninguna modificación en los protocolos porque no hay alerta epidemiológica. Y que la diferencia que se dio este años fue por esos casos graves de infección bacteriana invasiva y que el el territorio entrerriano no se notificó ningún caso hasta el momento.





Sobre esos casos fatales aseguró que las notificaciones fueron hechas por profesionales de la salud y que no se trata una "psicosis" o un invento de la prensa pero y que los casos se siguen estudiando. También consideró natural la preocupación y angustia de las madres y padres ante la enfermedad de los hijos e hijas.









Desinfecciones

Ante la consulta de cuántas escuelas se desinfectaron señaló que en Chajarí, Concordia se desinfectaron escuelas sin suspensión de clases y hubo cuatro escuelas privadas en Paraná que lo hicieron suspendiendo las actividades. Y otras escuelas publicas desinfectarán durante el fin de semana.





Por último Landó pidió a los padres que, ante un cuadro de enfermedad, acudan a la consulta, y si se les manda reposo que completen el tratamiento y no envíen los chicos a la escuela para que recupere la salud, pero también para que no contagie a sus compañeros.