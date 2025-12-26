Uno Entre Rios | La Provincia | ATE

ATE inició plan de lucha por más 100 trabajadores a los que no les renovaron los contratos

26 de diciembre 2025 · 11:34hs
La Asociación Trabajadore del Estado (ATE) Entre Rïos notificó a la Secretaría de Trabajo sobre el inicio de un plan de lucha por tiempo indeterminado, a partir de este viernes, a raíz de la no renovación de contratos temporarios en la administración pública que implican más de 100 despedidos.

El jueves se formalizó el trámite ante el Ministerio de Gobierno y Trabajo, la Secretaría de Trabajo y la Dirección General de Recursos Humanos. La medida se plantea "hasta obtener una respuesta satisfactoria respecto a la continuidad laboral de los agentes afectados"y afectará el normal funcionamiento de las dependencias estatales en toda la provincia.

Modalidades de la protesta

Desde el gremio conducido a nivel provincial detallaron que el plan de lucha no tendrá una modalidad única, sino que se adaptará a la realidad de cada sector. Entre las acciones previstas se encuentran:

  • Asambleas permanentes en los lugares de trabajo.
  • Retención de servicios.
  • Movilizaciones en diferentes puntos de la provincia.
  • Otras modalidades de protesta que cada establecimiento considere necesarias según su contexto.

Sin respuestas

Desde ATE Entre Ríos solicitaron al Gobernador Rogelio Frigerio “una respuesta positiva e inmediata ante la crítica situación de las y los trabajadores contratados del Estado provincial”.

Las notas están dirigidas al ministro Manuel Troncoso, al contador Mariano Camoirano (Secretaría de Trabajo) y a la Dra. Luciana Kapp (Recursos Humanos), y ratifican la postura del sindicato de mantener las medidas hasta obtener una respuesta satisfactoria respecto a la continuidad laboral de los agentes afectados.

Hasta el momento, las autoridades provinciales no han emitido un comunicado oficial sobre si se abrirá una instancia de negociación o si se mantendrá firme la decisión de dar de baja los contratos mencionados.

El gremio advirtió que “la no renovación de contratos dejaría a cientos de familias sin su única fuente de ingresos, generando un grave daño social”. “Las y los trabajadores no pueden ser la variable de ajuste ni cargar con la responsabilidad de formas de contratación precarias que el propio Estado sostiene desde hace años".

En este marco, exigieron “la prórroga de los contratos y la regularización laboral, una demanda histórica de nuestro sindicato frente a todas las gestiones de gobierno”. “ATE se mantiene a disposición para el diálogo y reclama una reunión urgente para abordar esta situación sensible”, afirmaron y ratificaron la defensa “del trabajo digno, la estabilidad laboral y los derechos de las y los trabajadores del Estado”.

